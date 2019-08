vor 37 Min.

"Bachelor in Paradise" 2019: Das sind die Kandidaten

Im Herbst 2019 startet "Bachelor in Paradise". RTL schickt wieder ehemalige "Bachelor"-Kandidatinnen und "Bachelorette"-Kandidaten auf eine Insel. Wer ist dabei?

"Bachelor in Paradise" 2019: Zehn Singles hat RTL bereits bekanntgegeben. In Staffel 1 im vergangenen Jahr nahmen insgesamt 24 Singles an der Dating-Show teil, anfangs waren es 14. In den Folgen dürfen die Frauen und Männer abwechselnd Rosen verteilen.

Bei der Dating Show ziehen ehemalige "Bachelorette"-Kandidaten und "Bachelor"-Kandidatinnen gemeinsam in ein traumhaftes Resort. Dort haben sie die Wahl: Mit wem möchten sie mehr Zeit verbringen? Wen möchten sie auf ein romantisches Date einladen? Regelmäßig müssen Kandidaten die Show verlassen, dafür stoßen neue dazu, so dass die Karten immer wieder neu gemischt werden

"Bachelor in Paradise" 2019: Die bisherigen Kandidaten im Überblick

Jade

Die 25-jährige Flugbegleiterin aus Hürth war unter den Top-6-Kandidatinnen, als sie "Der Bachelor" 2019 freiwillig verließ. Die abenteuerlustige Blondine liebt die Abwechslung. Findet sie bei "Bachelor in Paradise" endlich einen Partner, der mit ihr mithalten kann?

Ernestine

Die 27-Jährige schaffte es bei "Der Bachelor" 2019 nicht, Andrej Mangold mit ihrem Charme und Humor zu erobern. Bei "Bachelor in Paradise" 2019 hat die Absolventin des Studiengangs International Management aus Neuburg eine zweite Chance auf die große Liebe.

Michelle

Die 24-jährige fand bei "Der Bachelor" 2018 nicht ihren Traummann - in Folge 4 musste sie ihre Koffer packen. Nun geht die Schulbegleiterin aus Griesheim wieder mit der Hilfe von RTL auf Partnersuche. Ihrer Meinung nach wird sie selten von Männern angesprochen, weil die sich einfach nicht trauen.

Carina

Die 23-jährige Tierarzthelferin aus Recklinghausen schied bei "Der Bachelor" 2018 in Folge 8 aus - nun ist sie wieder auf der Suche nach der Liebe. Die Powerfrau mit der Vorliebe für große Tattoos wünscht sich einen Partner, mit dem sie ihr Hobby, den Sport, teilen kann und der sie zum Lachen bringt.

Meike

Die 28-Jährige sieht sich als eine Frau, mit der man Pferde stehlen kann. Die Qualitätsmanagerin im Gesundheitswesen aus Köln schied bei "Der Bachelor" 2018 in Folge 4 aus. Ob bei "Bachelor in Paradise" 2019 ein Mann dabei ist, der ihren hohen Ansprüchen genügt?

Natalie

Bei "Der Bachelor" 2013 schied Natalie aus Erkrath bereits in der ersten Folge aus. Jetzt versucht die 30-jährige Mitarbeiterin in der digitalen Vermarktung bei "Bachelor in Paradise" 2019 wieder ihr Glück.

Filip

Der gebürtige Kroate ist Geschäftsführer im Familienunternehmen. Der 25-Jährige aus Hamburg suchte bei "Die Bachelorette" 2018 nach einer loyalen Partnerin - ob er bei "Bachelor in Paradise" 2019 fündig wird?

Sören

Der DJ aus Hamburg war Kandidat bei "Die Bachelorette" 2018. Wenn der 34-Jährige nicht hinter dem Musikpult steht, paddelt er auf der Alster oder entspannt beim Windsurfen auf Fuerteventura.

Rafi

Der 29-jährige Fitnesstrainer aus Frechen arbeitet auch als Model. Bei "Die Bachelorette" 2018 bekam er keine Rose - jetzt versucht er bei "Bachelor in Paradise" 2019 sein Glück. Bei einer Partnerin sind ihm Treue und Ehrlichkeit wichtig.

Sebastian

Bei die "Die Bachelorette" 2019 fand der Content Creator und Online Fitness Coach aus Köln nicht die große Liebe. Ob er bei "Bachelor in Paradise" 2019 mit seinen Muskeln punkten kann? Seine Traumfrau sollte gerne reisen - er wünscht sich eine Partnerin, mit der er ferne Länder erkunden und das Leben genießen kann. (AZ)

