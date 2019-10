vor 53 Min.

"Bachelor in Paradise" 2019: Die Sendetermine im Überblick

"Bachelor in Paradise" 2019 läuft dienstags auf RTL - nächste Woche mit Folge 3. Wann genau kommen die Folgen im TV? Hier gibt es alle Sendetermine im Überblick.

Bachelor- und Bachelorette-Singles erhalten mit Hilfe von RTL eine zweite Chance: Bei " Bachelor in Paradise" 2019 haben sie nun erneut die Gelegenheit, die große Liebe zu finden. Insgesamt 33 Kandidaten ziehen in die Villa, wobei in jeder Folge die Karten neu gemischt werden. In jeder Folge werden Rosen vergeben, doch die Kandidaten erfahren erst kurz vorher, wer die Rosen vergeben darf. Männer und Frauen wechseln sich ab und ständig kommen neue Kandidaten dazu. Alle Sendetermine von " Bachelor in Paradise" 2019 im Überblick.

"Bachelor in Paradise": Sendetermine im Überblick

Die zweite Staffel von " Bachelor in Paradise" 2019 startete am Dienstag, den 15. Oktober 2019 um 20.15 bei RTL. Das heißt, dass die Show jetzt immer am Dienstag statt wie bisher am Mittwoch läuft! RTL sendet insgesamt 9 Folgen à 120 Minuten. Das sind die Sendetermine:

Folge 1: 15. Oktober 2019, 20.15 Uhr

Folge 2: 22. Oktober 2019, 20.15 Uhr

Folge 3: 29. Oktober 2019, 20.15 Uhr

Folge 4: 05. November 2019, 20.15 Uhr

Folge 5: 12. Oktober 2019, 20.15 Uhr

Folge 6: 19. Oktober 2019, 20.15 Uhr

Folge 7: 26. Oktober 2019, 2015 Uhr

Folge 8: 03. Dezember 2019, 20.15 Uhr

Folge 9: 10. Dezember 2019, 20.15 Uhr

Sendetermine zu "Bachelor in Paradise": Danach läuft "Der Talk"

Im Anschluss an " Bachelor in Paradise" 2019 sprechen bei RTL jede Woche aktuelle und ehemalige Singles aus dem Bachelor-Universum mit RTL-Moderatorin Frauke Ludowig und nehmen sich jeweils die spannendsten und rührendsten Momente der aktuellen Folge vor. Bei " Bachelor in Paradise - Der Talk" kommen mit Sicherheit sehr interessante Insider-Infos und delikate News auf den Tisch.

Die Regeln bei "Bachelor in Paradise"

Die Regeln sind denkbar einfach. Die Singles haben im Paradies die Wahl: Mit wem möchten sie mehr Zeit verbringen? Wen möchten sie auf ein romantisches Date einladen? Alles dreht sich um die Frage: Wer könnte der perfekte Partner oder die perfekte Partnerin sein? Aber Achtung: Regelmäßig müssen einzelne Traummänner und -frauen das Paradies verlassen, dafür stoßen neue dazu. Die Liebeskarten immer also wieder neu gemischt.

Die Sendung im TV und Live-Stream sehen

Die neue Staffel von " Bachelor in Paradise" startet am 15. Oktober 2019 bei RTL m TV. Bei TVNOW ist die aktuelle Folge jeweils eine Woche vor der TV-Ausstrahlung verfügbar. Parallel zur TV-Ausstrahlung kann die Folge auch bei TVNOW im Livestream verfolgt werden.

Dieser Dienst ist zwar nicht kostenlos, kann aber als Probemonat getestet werden und ist laut Anbieter monatlich kündbar. Ansonsten kostet TVNOW 4,99 Euro im Monat. Sendung verpasst? Kein Problem. Wiederholungen kann man ebenfalls bei TVNOW sehen. (AZ)

