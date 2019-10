vor 5 Min.

"Bachelor in Paradise" 2019, Folge 2: Drei Neuzugänge im Paradies

bei "Bachelor in Paradise" 2019 geht in der heutigen Folge 2 der Stress zwischen Jade und Serkan weiter. Außerdem kommen drei neue Männer ins Paradies. Die Infos.

Auf RTL läuft heute ab 22.15 Uhr Folge 2 von " Bachelor in Paradise" 2019. Bei dem Dating-Format haben ehemalige "Bachelor"-Kandidatinnen und "Bachelorette"-Kandidaten nochmal die Chance, im TV ihre große Liebe zu finden. Für eine Frau ist dieser Traum allerdings schon vorbei: Meike musste in der ersten Nacht der Rosen " Bachelor in Paradise" verlassen. Nach dem ersten Stress mit ihrem Ex Marco, schien ihr das aber nicht sonderlich viel auszumachen. Diese Paare haben sich durch die Rosenverteilung vorerst gebildet:

Christina und Eddy

Isabell und Filip

Natalie und Michael

Jade und Serkan

und Michelle und Marco

Julia und Cornelis

"Bachelor in Paradise" 2019, heute: In Folge 2 gibt es drei Neuzugänge

Doch das wird nicht lange so bleiben. Vor allem bei Jade und Serkan kriselt es - trotz der anfänglichen Euphorie. Jade fühle sich von Serkan eingeengt, sie wolle nicht von den anderen "Bachelor in Paradise-Kandidaten bereits in eine Schublade gesteckt werden. Die drei Neuzugänge vereinfachen die Situation nicht unbedingt: Mit Aurelio, Alexander und Michael gibt es für sie eine neue Auswahl. Einen davon kennt sie bereits: Aurelio versuchte, wie Jade erzählt, sie vor der Teilnahme an " Bachelor in Paradise" 2019 zu manipulieren. Darauf spricht sie ihn heute in Folge 2 auch direkt an. Der 41-Jährige lässt sich davon aber nicht beirren: Er strotzte bereits bei seiner "Bachelorette"-Teilnahme im Jahr 2014 vor Selbstvertrauen und auch fünf Jahre später bezeichnet er sich noch immer als "Alpha".

Neuzugang Alex darf währenddessen auf ein Gruppendate mit allen Kandidatinnen, während alle anderen Männer zurückbleiben müssen. Außerdem gibt es zwei Dates: Mit Elefanten und einer Speedbootfahrt über den Golf von Thailand. Welches der Dates heute Abend emotional verläuft und wie die Situation zwischen Serkan und Jade weitergeht, Sehen Sie heute Abend bei " Bachelor in Paradise" 2019, Folge 2. (AZ)

Themen folgen