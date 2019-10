vor 57 Min.

"Bachelor in Paradise" 2019, Folge 3: Heute gibt es ein Dreier-Date

In der 3. Folge von "Bachelor in Paradise" 2019 stehen heute am 29.10.19 schwere Entscheidungen für die Männer an. Hier finden Sie alle Infos in einer Vorschau.

Auch heute Abend ist "Bachelor in Paradise" wieder auf RTL zu sehen. Gastgeber und Insel-Barkeeper Paul Janke mixt dabei schon mal die Drinks: Samantha, Carina und Janine Christin treffen ein. Hier bekommen Sie alle Infos über die Kuppelshow auf RTL.

In der dritten Folge von "Bachelor in Paradise" 2019 kommen drei neue Single-Damen dazu: Samantha Justus (29), Carina Spack (23) und Janine Christin Wallat (24). Kurz nach ihrem Einzug sorgen zwei von ihnen schon für Stress. "Da haben die Mädels tief durchgeatmet", meint Filip. Sogar der selbsternannte Paradies-Alpha Aurelio muss durchatmen. Warum? Das erfahren Sie im nächsten Absatz.

Folge 3 von "Bachelor in Paradise" 2019 heute: Carina hat sich vorab zu Aurelios Gemächt geäußert

Carina Spack sorgt für Aufregung im Paradies, denn sie wird von vielen Single-Damen als Bedrohung angesehen. Janine Christin hat gar keine Lust auf sie und warnt ihre Freundin Michelle vor ihren Absichten. Aurelio wiederum hat noch eine offene Rechnung mit Janine Christin, denn sie hat sich über die Größe seines Gemächts lustig gemacht.

"Bachelor in Paradise" 2019, Folge 3 heute am 29.10.19: Turbulente Bootsfahrt - unter anderem

Auch sonst ist heute so einiges los: Bei einem Dreier-Date auf dem Fußballgolfplatz wird das Sporttalent von zwei Männern getestet. Außerdem gibt es eine abenteuerliche Tornado-Bootsfahrt. Zwei Singles besuchen einen typisch thailändischen Nachtmarkt. Die Entscheidung in der dritten Nacht der Rosen dürfte den Männern nicht leicht fallen.

Wer besonders ungeduldig ist, kann sich die dritte Folge von "Bachelor in Paradise" 2019 vorab bei TVNOW ansehen. (AZ)

