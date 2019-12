07:00 Uhr

"Bachelor in Paradise" 2019, Folge 9: Welche Kandidaten waren im Finale dabei? Wer ist raus?

Bei "Bachelor in Paradise" 2019 hofften am 17.12.19 ehemalige "Bachelor"-Kandidatinnen und "Bachelorette"-Kandidaten in Folge 9 auf den Finalsieg und die große Liebe. Wer ist raus?

" Bachelor in Paradise" 2019: Am Dienstag stand mit Folge 9 am 17.12.19 auf RTL das große Finale der Datingshow an. Welche Kandidaten sind nach wie vor ein Paar? Dazu lesen Sie mehr in unserem Nachbericht: "Bachelor in Paradise", Folge 9: So war das große Finale

"Bachelor in Paradise" 2019 auf RTL: Das sind die Kandidatinnen

RAUS: Jade Übach (" Der Bachelor 2019")

Jade Übach (" 2019") Ernestine Palmert (" Der Bachelor 2019")

2019") RAUS: Michelle Schellhaas (" Der Bachelor 2018")

(" 2018") Carina Spack (" Der Bachelor 2018")

2018") RAUS: Meike Emonts (" Der Bachelor 2018")

(" 2018") Natalie Stommel (" Der Bachelor 2013")

(" 2013") RAUS: Isabell Bernsee ("Bachelor" 2019)

("Bachelor" 2019) RAUS: Sarah Gering ("Bachelor" 2013)

("Bachelor" 2013) Stefanie Gebhardt ("Bachelor" 2019)

("Bachelor" 2019) Christina Grass ("Bachelor" 2019)

("Bachelor" 2019) RAUS: Janina Celine Jahn ("Bachelor" 2018)

("Bachelor" 2018) RAUS: Amelie Sperlich ("Bachelor" 2018)

("Bachelor" 2018) RAUS: Cara Suckert ("Bachelor" 2017)

("Bachelor" 2017) RAUS: Julia Prokopy ("Bachelor" 2017)

Julia Prokopy ("Bachelor" 2017) RAUS: Kimberly Schulz ("Bachelor" 2019)

("Bachelor" 2019) RAUS: Samantha Justus ("Bachelor" 2015)

("Bachelor" 2015) RAUS: Janine Christin Wallat ("Bachelor" 2018)

17 Bilder Kandidatinnen von "Bachelor in Paradise" 2019 Bild: TVNOW

"Bachelor in Paradise" 2019, Folge 9 am 17.12.19: Die männlichen Kandidaten

RAUS: Filip Pavlovic ("Die Bachelorette 2018")

("Die Bachelorette 2018") RAUS: Sören Altmann ("Die Bachelorette 2018")

Sören Altmann ("Die Bachelorette 2018") RAUS : Rafi Rachek ("Die Bachelorette 2018")

: Rafi Rachek ("Die Bachelorette 2018") RAUS: Sebastian Mansla ("Die Bachelorette 2019")

("Die Bachelorette 2019") RAUS: Alex Hindersmann ("Bachelorette" 2018 und 2019)

("Bachelorette" 2018 und 2019) RAUS: Daniel Chytra ("Bachelorette" 2019)

("Bachelorette" 2019) RAUS: Eddy Mock ("Bachelorette" 2018)

("Bachelorette" 2018) RAUS: Michael Böhm ("Bachelorette" 2017)

("Bachelorette" 2017) Andreas Ongemach ("Bachelorette" 2019)

Oggy Baam ("Bachelorette" 2019)

Marco Cerullo ("Bachelorette" 2017)

("Bachelorette" 2017) RAUS: Aurelio Savina ("Bachelorette" 2014, " Dschungelcamp " 2015)

("Bachelorette" 2014, " " 2015) Michi Bauer ("Bachelorette" 2017)

("Bachelorette" 2017) RAUS: Cornelis Steiner ("Bachelorette" 2014)

("Bachelorette" 2014) RAUS: Christian Rauch ("Bachelorette" 2014, " Bachelor in Paradise " 2018)

("Bachelorette" 2014, " " 2018) Serkan Yavuz ("Bachelorette" 2019)

15 Bilder "Bachelor in Paradise" 2019: Die Kandidatinnen im Überblick Bild: TVNOW

