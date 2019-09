vor 2 Min.

"Bachelor in Paradise" 2019: Kandidaten im Überblick

Bei "Bachelor in Paradise" 2019 suchen Kandidaten und Kandidatinnen aus "Der Bachelor" und "Die Bachelorette" einmal mehr die Liebe. Das sind die Teilnehmer.

An Kandidaten fehlt es "Bachelor in Paradise" 2019 nicht, wenn die Sendung am 15. Oktober startet. 32 Singles wollen in dieser Staffel auf einer Trauminsel und vor laufenden Kameras ihr Liebesglück finden.

Sie sind jedoch nicht alle gemeinsam von Anfang an auf der Insel: Im Laufe der Staffel kommen immer wieder neue Kandidaten dazu. Das Konzept ist hier auch etwas anders - anders als in "Der Bachelor" oder "Die Bachelorette" vergeben hier die Männer und Frauen abwechselnd ihre Rosen.

"Bachelor in Paradise" 2019: Kandidatinnen in der Übersicht

Jade Übach ("Der Bachelor 2019")

Ernestine Palmert ("Der Bachelor 2019")

Michelle Schellhaas ("Der Bachelor 2018")

Carina Spack ("Der Bachelor 2018")

Meike Emonts ("Der Bachelor 2018")

Natalie Stommel ("Der Bachelor 2013")

Isabell Bernsee ("Bachelor" 2019)

Sarah Gering ("Bachelor" 2013)

Stefanie Gebhardt ("Bachelor" 2019)

Christina Grass ("Bachelor" 2019)

Janina Celine Jahn ("Bachelor" 2018)

Amelie Sperlich ("Bachelor" 2018)

Cara Suckert ("Bachelor" 2017)

Julia Prokopy ("Bachelor" 2017)

Kimberly Schulz ("Bachelor" 2019)

Samantha Justus ("Bachelor" 2015)

Janine Christin Wallat ("Bachelor" 2018)

17 Bilder Kandidatinnen von "Bachelor in Paradise" 2019 Bild: TVNOW

"Bachelor in Paradise" 2019: Kandidaten in der Übersicht

Filip Pavlovic ("Die Bachelorette 2018")

Sören Altmann ("Die Bachelorette 2018")

Rafi Rachek ("Die Bachelorette 2018")

Sebastian Mansla ("Die Bachelorette 2019")

Alex Hindersmann ("Bachelorette" 2018 und 2019)

Daniel Chytra ("Bachelorette" 2019)

Eddy Mock ("Bachelorette" 2018)

Michael Böhm ("Bachelorette" 2017)

Andreas Ongemach ("Bachelorette" 2019)

Oggy Baam ("Bachelorette" 2019)

Marco Cerullo ("Bachelorette" 2017)

Aurelio Savina ("Bachelorette" 2014, "Dschungelcamp" 2015)

Michi Bauer ("Bachelorette" 2017)

Cornelis Steiner ("Bachelorette" 2014)

Christian Rauch ("Bachelorette" 2014, "Bachelor in Paradise" 2018)

Serkan Yavuz ("Bachelorette" 2019)

15 Bilder "Bachelor in Paradise" 2019: Die Kandidatinnen im Überblick Bild: TVNOW

(AZ)

Themen folgen