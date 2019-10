18:24 Uhr

"Bachelor in Paradise" 2019, heute: Welche Kandidaten sind noch dabei? Wer ist raus?

Kandidat Cornelis musste "Bachelor in Paradise" in der vergangen Woche verlassen. Wen trifft es heute? Infos zu den Kandidaten: hier.

Auch in Folge 3 von "Bachelor in Paradise" 2019 suchen heute wieder ehemalige "Bachelor"-Kandidatinnen und "Bachelorette"-Kandidaten die Liebe. Wer ist raus? Die Infos.

"Bachelor in Paradise" geht heute Abend in Woche 3. Dabei steht unter anderem ein Dreier-Date auf dem Programm. In der Show suchen 33 ehemalige Kandidaten und Kandidatinnen von "Der Bachelor" und "Die Bachelorette" nach ihrem Partner fürs Leben.

Auf der sonnigen Insel vergibt aber nicht nur ein Kandidat die Rosen: Die Frauen und Männer wechseln sich ab. In Folge 2 waren die Damen bei der Nacht der Rosen dran und schickten gleich drei Männer nach Hause - Cornelis, Eddy und Michael mussten ihre Koffer packen. Welche Frauen trifft es in der heutigen Folge 3?

"Bachelor in Paradise" 2019: Die Kandidatinnen

Jade Übach (" Der Bachelor 2019")

2019") Ernestine Palmert (" Der Bachelor 2019")

2019") Michelle Schellhaas (" Der Bachelor 2018")

(" 2018") Carina Spack (" Der Bachelor 2018")

2018") RAUS: Meike Emonts (" Der Bachelor 2018")

(" 2018") Natalie Stommel (" Der Bachelor 2013")

(" 2013") Isabell Bernsee ("Bachelor" 2019)

("Bachelor" 2019) RAUS: Sarah Gering ("Bachelor" 2013)

("Bachelor" 2013) Stefanie Gebhardt ("Bachelor" 2019)

("Bachelor" 2019) Christina Grass ("Bachelor" 2019)

("Bachelor" 2019) Janina Celine Jahn ("Bachelor" 2018)

("Bachelor" 2018) Amelie Sperlich ("Bachelor" 2018)

("Bachelor" 2018) Cara Suckert ("Bachelor" 2017)

("Bachelor" 2017) Julia Prokopy ("Bachelor" 2017)

Kimberly Schulz ("Bachelor" 2019)

("Bachelor" 2019) Samantha Justus ("Bachelor" 2015)

("Bachelor" 2015) Janine Christin Wallat ("Bachelor" 2018)

"Bachelor in Paradise" 2019: Die Kandidaten in der Übersicht

Filip Pavlovic ("Die Bachelorette 2018")

("Die Bachelorette 2018") Sören Altmann ("Die Bachelorette 2018")

Rafi Rachek ("Die Bachelorette 2018")

Sebastian Mansla ("Die Bachelorette 2019")

("Die Bachelorette 2019") Alex Hindersmann ("Bachelorette" 2018 und 2019)

("Bachelorette" 2018 und 2019) Daniel Chytra ("Bachelorette" 2019)

("Bachelorette" 2019) RAUS: Eddy Mock ("Bachelorette" 2018)

("Bachelorette" 2018) RAUS: Michael Böhm ("Bachelorette" 2017)

("Bachelorette" 2017) Andreas Ongemach ("Bachelorette" 2019)

Oggy Baam ("Bachelorette" 2019)

Marco Cerullo ("Bachelorette" 2017)

("Bachelorette" 2017) Aurelio Savina ("Bachelorette" 2014, " Dschungelcamp " 2015)

("Bachelorette" 2014, " " 2015) Michi Bauer ("Bachelorette" 2017)

("Bachelorette" 2017) RAUS: Cornelis Steiner ("Bachelorette" 2014)

("Bachelorette" 2014) Christian Rauch ("Bachelorette" 2014, " Bachelor in Paradise " 2018)

("Bachelorette" 2014, " " 2018) Serkan Yavuz ("Bachelorette" 2019)

