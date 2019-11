12:25 Uhr

"Bachelor in Paradise" 2019 heute mit Folge 4: Michi und Natalie kommen sich näher

"Bachelor in Paradise" 2019: Heute am 05.11.19, in Folge 4, kommen sich Michi und Natalie näher.

"Bachelor in Paradise" geht heute Abend am 05.11.19 in die nächste Runde. Wer erhält diesmal eine Rose? Hier eine Vorschau.

Heute steht Folge 4 von " Bachelor in Paradise" 2019 auf dem Programm. Bei der Nacht der Rosen sind heute wieder die Frauen am Zug. Was die Kandidaten der Dating-Show noch erwartet lesen Sie hier in unserer Vorschau.

"Bachelor in Paradise" 2019: Dreier-Date für Serkan, Filip und Carina in Folge 4

Ein besonderes Date wartet auf Filip und Serkan und Carina. Sie gehn auf ein Date zu dritt, was die zwei harten Kerle an ihre Grenzen stoßen lässt. Sie sollen als Als Tänzer"innen" bei einer thailändischen Cabaret-Show ihre feminine Seite zeigen und mit viel Rhythmus versuchen, Carina von sich zu überzeugen.

Vorschau: Michi und Natalie kommen sich in Folge 4 von "Bachelor in Paradise" näher

Zwischen Michi und Natalie knistert es bereits seit der ersten Folge. Nun möchte er sie mit seiner Manneskraft beeindrucken und gibt ihr eine Massage. "Es fühlt sich gut an Natalie zu massieren. Körperkontakt zu haben. Die Nähe zu spüren", schwärmt der 28-Jährige. Anschließend steht für die Beiden die erste gemeinsame Übernachtung an. Ob nun endlich der erste Kuss zwischen den beiden fällt?

"Bachelor in Paradise" heute am 5.11:19: Daniel und Rafi ziehen in Folge 4 ins Paradies

Ein Einzug von Rafi stößt auf nur wenig Begeisterung: Alex bringt nur ein müdes "ach du Scheiße!" hervor und bei Filip beginnen die Alarmglocken zu schrillen. Bei ihrem gemeinsamen Eroberungskampf um Bachelorette Nadine Klein waren Rafi und Filip nicht nur ein Mal aneinander geraten.

Daniel Chytra bringt zum Einzug direkt Post ins Paradies und entführt Single-Mama Sam auf ein Date. "Ich finde ihren Körper sehr sexy, sie hat eine super Figur und einen super schönen Arsch", so der Neuzugang. Während einer romantischen Katamaran-Fahrt verflüchtigt sich Sams anfängliche Skepsis schnell. Bei den Männern sorgt der gutgebaute Hüne Daniel allerdings für Unbehagen: "Wir sehen aus wie Frikadellen", stellt der erschrockene Filip fest.

Folge 4 von "Bachelor in Paradise" 2019 sehen Zuschauer heute Abend um 20.15 Uhr, auf RTL. (ts)

