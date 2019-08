14:25 Uhr

"Bachelor in Paradise" 2019 live: Start, Kandidaten, Sendetermine

"Bachelor in Paradise" 2019 läuft ab Herbst auf RTL live im TV und im Stream. Start, Kandidaten, Sendetermine - hier gibt es alle Infos zur Show.

Bei "Bachelor in Paradise" haben ehemalige "Bachelor"-Kandidatinnen und "Bachelorette"-Kandidaten erneut die Möglichkeiten, ihren Partner fürs Leben zu finden - und das sogar auf einer paradiesischen Insel. Der Haken: Alles wird live im TV und Stream übertragen.

Start, Kandidaten, Sendetermine - hier erfahren sie alles zu "Bachelor in Paradise" im Überblick.

"Bachelor in Paradise" 2019: Zehn Kandidaten sind bereits bekannt

Zehn Singles hat RTL bereits bekanntgegeben. In Staffel 1 im vergangenen Jahr nahmen insgesamt 24 Singles an der Dating-Show teil, anfangs waren es 14. In den Folgen dürfen die Frauen und Männer abwechselnd Rosen verteilen.

Jade (25), Flugbegleiterin aus Hürth ("Der Bachelor 2019")

Ernestine (27), Absolventin International Management aus Neuburg ("Der Bachelor 2019")

Michelle (24), Schulbegleiterin aus Griesheim ("Der Bachelor 2018")

Carina (23), Tierarzthelferin aus Recklinghausen ("Der Bachelor 2018")

Meike (28), Qualitätsmanagerin im Gesundheitswesen aus Köln ("Der Bachelor 2018")

Natalie (30), Mitarbeiterin in der digitalen Vermarktung aus Erkrath ("Der Bachelor 2013")

Filip (25), Geschäftsführer im Familienunternehmen aus Hamburg ("Die Bachelorette 2018")

Sören (34), DJ aus Hamburg ("Die Bachelorette 2018")

Rafi (29), Fitnesstrainer und Model aus Frechen ("Die Bachelorette 2018")

Sebastian (30), Content Creator und Online Fitness Coach aus Köln ("Die Bachelorette 2019")

"Bachelor in Paradise" 2019 live im TV und Stream: Sendetermine und Staffel-Start

"Bachelor in Paradise" soll im Herbst starten. RTL hat noch nicht bekanntgegeben wann die neue Staffel beginnen wird. Im vergangenen Jahr startete Staffel 1 bereits im Mai. Parallel zur TV-Ausstrahlung wird es "Bachelor in Paradise" auch im Stream bei TV Now zu sehen geben. Dieser Dienst ist zwar nicht kostenlos, kann aber als Probemonat getestet werden und ist laut Anbieter monatlich kündbar. Ansonsten kostet TV Now 4,99 im Monat.

