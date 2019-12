06:40 Uhr

"Bachelor in Paradise" 2019 live im TV: Sendetermine, Stream und Kandidaten

"Bachelor in Paradise" 2019 live im TV und Stream. Infos rund um Kandidaten, Sendetermine, Übertragung und Live-Stream gibt es hier im Überblick.

Folge 7 birgt ein Wechselbad der Gefühle: Zwei neue Single-Ladies ziehen auf die Insel. Ein Kandidat ist sich der Gefühle seiner Liebsten nicht sicher und verlässt das Paradies. Und ein Paar bleibt sich, trotz Höhen und Tiefen, weiterhin treu. Den Nachbericht zur Folge gibt es hier: "Bachelor in Paradise", Folge 7 am 3.12.19: Hier geht Alex.

Hier alle Infos zu Sendeterminen, Übertragung live im TV und Stream und Kandidaten von " Bachelor in Paradise" 2019.

"Bachelor in Paradise" 2019: Alle Sendetermine im Überblick

"Bachelor in Paradise" ist am 15. Oktober gestartet. Die Show läuft jetzt immer dienstags im TV ab 20.15 Uhr. Es gibt neun Sendetermine:

Folge 1: 15. Oktober 2019, 20.15 Uhr

Folge 2: 22. Oktober 2019, 20.15 Uhr

Folge 3: 29. Oktober 2019, 20.15 Uhr

Folge 4: 05. November 2019, 20.15 Uhr

Folge 5: 12. November 2019, 20.15 Uhr

Folge 6: 26. November 2019, 2015 Uhr

Folge 7: 03. Dezember 2019, 20.15 Uhr

FINALE: Folge 8: 10. Dezember 2019, 20.15 Uhr

Mehr Infos: Bachelor in Paradise 2019: Sendetermine im Überblick.

"Bachelor in Paradise" 2019 mit insgesamt 33 Kandidaten

33 Singles hat RTL für "Bachelor in Paradise" 2019 bekanntgegeben. Im Laufe der Staffel ziehen immer wieder neue Kandidaten auf die Trauminsel, um für Abwechslung und neue Wahlmöglichkeiten zu sorgen. In den Folgen dürfen die Frauen und Männer abwechselnd Rosen verteilen.

Die Kandidatinnen der Sendung:

Jade Übach (" Der Bachelor 2019")

2019") Ernestine Palmert (" Der Bachelor 2019")

2019") Michelle Schellhaas (" Der Bachelor 2018")

(" 2018") Carina Spack (" Der Bachelor 2018")

2018") Meike Emonts (" Der Bachelor 2018")

(" 2018") Natalie Stommel (" Der Bachelor 2013")

(" 2013") Isabell Bernsee ("Bachelor" 2019)

("Bachelor" 2019) Sarah Gering ("Bachelor" 2013)

("Bachelor" 2013) Stefanie Gebhardt ("Bachelor" 2019)

("Bachelor" 2019) Christina Grass ("Bachelor" 2019)

("Bachelor" 2019) Janina Celine Jahn ("Bachelor" 2018)

("Bachelor" 2018) Amelie Sperlich ("Bachelor" 2018)

("Bachelor" 2018) Cara Suckert ("Bachelor" 2017)

("Bachelor" 2017) Julia Prokopy ("Bachelor" 2017)

Kimberly Schulz ("Bachelor" 2019)

("Bachelor" 2019) Samantha Justus ("Bachelor" 2015)

("Bachelor" 2015) Janine Christin Wallat ("Bachelor" 2018)

Die Kandidaten der Sendung:

Filip Pavlovic ("Die Bachelorette 2018")

("Die Bachelorette 2018") Sören Altmann ("Die Bachelorette 2018")

Rafi Rachek ("Die Bachelorette 2018")

Sebastian Mansla ("Die Bachelorette 2019")

("Die Bachelorette 2019") Alex Hindersmann ("Bachelorette" 2018 und 2019)

("Bachelorette" 2018 und 2019) Daniel Chytra ("Bachelorette" 2019)

("Bachelorette" 2019) Eddy Mock ("Bachelorette" 2018)

("Bachelorette" 2018) Michael Böhm ("Bachelorette" 2017)

("Bachelorette" 2017) Andreas Ongemach ("Bachelorette" 2019)

Oggy Baam ("Bachelorette" 2019)

Marco Cerullo ("Bachelorette" 2017)

("Bachelorette" 2017) Aurelio Savina ("Bachelorette" 2014, " Dschungelcamp " 2015)

("Bachelorette" 2014, " " 2015) Michi Bauer ("Bachelorette" 2017)

("Bachelorette" 2017) Cornelis Steiner ("Bachelorette" 2014)

("Bachelorette" 2014) Christian Rauch ("Bachelorette" 2014, " Bachelor in Paradise " 2018)

("Bachelorette" 2014, " " 2018) Serkan Yavuz ("Bachelorette" 2019)

Mehr Infos: Bachelor in Paradise 2019.

"Bachelor in Paradise" 2019 heute live im TV und Stream sehen

Im vergangenen Jahr startete Staffel 1 bereits im Mai, die aktuelle Staffel begann am 15. Oktober. Parallel zur TV-Ausstrahlung wird es "Bachelor in Paradise" auch im Stream bei TV Now zu sehen geben. Dieser Dienst ist zwar nicht kostenlos, kann aber als Probemonat getestet werden und ist laut Anbieter monatlich kündbar. Ansonsten kostet TV Now 4,99 im Monat.

Mehr Infos: Bachelor in Paradise 2019 im TV und Live-Stream.

Alle News zu "Bachelor in Paradise" 2019 im Blog

Neuigkeiten rund um die Sendung gibt es hier in unserem Blog: News zu Bachelor in Paradise 2019. (AZ)

Themen folgen