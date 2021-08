"Bachelor in Paradise" 2021: Wer sind die Kandidaten in Staffel 3?

"Bachelor in Paradise" geht 2021 in die dritte Runde. Wer ist dabei? Wir geben Ihnen hier einen ersten Eindruck von den Kandidaten und Kandidatinnen.

RTL gerät förmlich ins Schwärmen: "Das Paradies öffnet endlich wieder seine Pforten" - bald geht "Bachelor in Paradise" 2021 an den Start. Es ist die dritte Ausgabe der paradiesischen Kuppel-Oper, bei der unter optimalen Flirt-Bedingungen hinter Rosen hergejagt wird. Und zwar nach Geschlechtern gestaffelt - während eine Woche lang die Frauen die Rosen in der Hand haben, üben in der darauf folgenden Woche die Männer die Macht über die Blumen aus. Und immer gilt die bewährte Bachelor-Regel: Nur wer eine der heiß ersehnten Blumen ergattert, darf sich auf himmlische Stunden im Fernsehgarten Eden freuen.

Ein alter Bekannter ist wieder dabei: Ur-Bachelor Paul Janke mixt auch in der neuen Staffel nicht nur die Drinks hinter der Bar. Selbstverständlich steht er auch den Singles mit Rat und Tat zur Seite.

Zunächst werden insgesamt je sieben Frauen und Männer ins Paradies einziehen. Doch niemand sollte dem Frieden trauen: Es ist durchaus zu erwarten, dass weitere Traumfrauen und -männer aufkreuzen und das Liebeskarussell immer mal wieder in die andere Richtung pushen.

Kandidatinnen von "Bachelor in Paradise" 2021: Diese Frauen sind dabei

RTL verdanken wir diese kurzen Steckbriefe:

Karina

Karina Foto: TVNow

Bekannt aus: " Der Bachelor " 2021

" 2021 Alter: 25

Wohnort: Lüneburg

Instagram : valentinakarina

: valentinakarina Damit werde ich zur Verführung im Paradies: Durch Blicke und Gestik versuche ich zu verführen und versuche auch optisch zu überzeugen.

im Paradies: Durch Blicke und Gestik versuche ich zu verführen und versuche auch optisch zu überzeugen. Das wisst ihr noch nicht über mich: Ich habe noch nie zu einem Mann „Ich liebe dich“ gesagt.

Jacqueline

Jacqueline Foto: TVNow

Bekannt aus: " Der Bachelor " 2021

" 2021 Alter: 32

Wohnort: Hannover

Instagram : jacqueline.b_

: jacqueline.b_ Lebensmotto : Niemals bereuen, etwas nicht getan zu haben.

: Niemals bereuen, etwas nicht getan zu haben. Damit werde ich zur Verführung im Paradies: Mit meiner lockeren und offenen Art, wobei ich dennoch feminin und sexy sein kann.

im Paradies: Mit meiner lockeren und offenen Art, wobei ich dennoch feminin und sexy sein kann. Das wisst ihr noch nicht über mich: Ich liebe alles, was mit Psychologie zu tun hat.

Roxana

Roxana Foto: TVNow

Bekannt aus: " Der Bachelor " 2018

" 2018 Alter: 29

Wohnort: Köln

Instagram : roxana_isabela__

: roxana_isabela__ Lebensmotto : Das Leben ist viel zu kurz um es mit negativer Energie zu verschwenden.

: Das Leben ist viel zu kurz um es mit negativer Energie zu verschwenden. Damit werde ich zur Verführung im Paradies: Ausstrahlung und Humor

im Paradies: Ausstrahlung und Humor Das wisst ihr noch nicht über mich: Ich bin ein Multitalent und lerne sehr schnell.

Denise

Denise Foto: TVNow

Bekannt aus: "Der Bachelor" 2021

Alter: 25

Wohnort: Braunschweig

Instagram : denisiii._

: denisiii._ Lebensmotto : Lebe jeden Tag als wäre es dein letzter.

: Lebe jeden Tag als wäre es dein letzter. Damit werde ich zur Verführung im Paradies: Mit meinem Charme.

im Paradies: Mit meinem Charme. Das wisst ihr noch nicht über mich: Ich mag es nicht Dinge zu planen, lieber spontan.

Denise Jessica

Denise Jessica Foto: TVNow

Bekannt aus: " Der Bachelor " 2020

" 2020 Alter: 28

Wohnort: München

Instagram : denisejessica.king

: denisejessica.king Lebensmotto : Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren.

: Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. Damit werde ich zur Verführung im Paradies: Mit meiner lockeren, lustigen und doch geheimnisvollen Art.

im Paradies: Mit meiner lockeren, lustigen und doch geheimnisvollen Art. Das wisst ihr noch nicht über mich: Ich sortiere meine Kleidung nach Farben.

Samira

Samira Foto: TVNow

Bekannt aus: " Der Bachelor " 2018

" 2018 Alter: 27

Wohnort: München

Instagram : samirayasminleila

: samirayasminleila Lebensmotto : Why not?

: Why not? Damit werde ich zur Verführung im Paradies: Der Richtige für mich wird sich nicht nur von meiner Optik, sondern auch von meiner Art angezogen fühlen.

Chanelle

Chanelle Foto: TVNow

Bekannt aus: "Die Bachelorette " 2020 ( Schweiz )

" 2020 ( ) Alter: 25

Wohnort: Zug (CH)

Instagram : chanelleofficial_

: chanelleofficial_ Lebensmotto : Träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum.

: Träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum. Damit werde ich zur Verführung im Paradies: Ich sorge immer für gute Laune.

"Bachelor in Paradise" 2021: Kandidaten - Das sind die Männer

Auch die Steckbriefe der Männer stammen aus einer Pressemitteilung von RTL:

Brian

Brian Foto: TVNow

Bekannt aus: "Die Bachelorette " 2018

" 2018 Alter: 30

Wohnort: Sauerlach

Instagram : brian_dwyer9

: brian_dwyer9 Lebensmotto : Lebe jeden Tag als wäre es dein letzter.

: Lebe jeden Tag als wäre es dein letzter. Damit werde ich zur Verführung im Paradies: Mit meinen Augen und meinem Blick.

im Paradies: Mit meinen Augen und meinem Blick. Das wisst ihr noch nicht über mich: Ich bin immer für eine Überraschung gut.

Moritz

Moritz Foto: TVNow

Bekannt aus: "Die Bachelorette " 2020

" 2020 Alter: 32

Wohnort: Darmstadt

Instagram : moritz.breuninger

: moritz.breuninger Lebensmotto : No regrets

: No regrets Damit werde ich zur Verführung im Paradies: Ich bin einigermaßen witzig, einigermaßen sympathisch, einigermaßen intelligent und einigermaßen gutaussehend.

im Paradies: Ich bin einigermaßen witzig, einigermaßen sympathisch, einigermaßen intelligent und einigermaßen gutaussehend. Das wisst ihr noch nicht über mich: Ich kann romantisch sein, wenn ich möchte.

Gustav

Gustav Foto: TVNow

Bekannt aus: "Die Bachelorette " 2021

" 2021 Alter: 32

Wohnort: Paderborn

Instagram : gustavma4

: gustavma4 Lebensmotto : Lebe jeden Tag so als wäre es der letzte.

: Lebe jeden Tag so als wäre es der letzte. Damit werde ich zur Verführung im Paradies: Verrate ich nicht.

Serkan

Serkan Foto: TVNow

Bekannt aus: "Die Bachelorette " 2019, " Bachelor in Paradise " 2019

" 2019, " " 2019 Alter: 28

Wohnort: Köln

Instagram : serkan___yavuz

: serkan___yavuz Lebensmotto : Lebe den Moment, um die Zukunft kann ich mich auch noch morgen kümmern.

: Lebe den Moment, um die Zukunft kann ich mich auch noch morgen kümmern. Damit werde ich zur Verführung im Paradies: Ich kann auf 17 Sprachen Bier bestellen, hilft das?

im Paradies: Ich kann auf 17 Sprachen Bier bestellen, hilft das? Das wisst ihr noch nicht über mich: Sagt es keine, aber … ich bin Batman .

Ioannis

Ioannis Foto: TVNow

Bekannt aus: "Die Bachelorette " 2020

" 2020 Alter: 31

Wohnort: Viersen

Instagram : ioannis.amn

: ioannis.amn Lebensmotto : Glücklich sein!

: Glücklich sein! Damit werde ich zur Verführung im Paradies: Mit meinem Lächeln und meinem Charme.

Maurice

Maurice Foto: TVNow

Bekannt aus: "Die Bachelorette " 2020

" 2020 Alter: 26

Wohnort: Neuruppin

Instagram : maurice.grube

: maurice.grube Lebensmotto : Do what you love

: Do what you love Damit werde ich zur Verführung im Paradies: Durch meine ausstrahlende Ruhe und meine Offenheit werde ich punkten.

im Paradies: Durch meine ausstrahlende Ruhe und meine Offenheit werde ich punkten. Das wisst ihr noch nicht über mich: Ich stehe auf geheimnisvolle Frauen und rede gerne offen über Sexualität.

Martin

Martin Foto: TVNow

