"Bachelor in Paradise" 2021: Wer sind die Kandidaten in Staffel 3?

"Bachelor in Paradise" geht 2021 in Staffel 3. Wer ist dabei? Wir geben Ihnen hier einen ersten Eindruck von den Kandidaten und Kandidatinnen.

RTL gerät förmlich ins Schwärmen: "Das Paradies öffnet endlich wieder seine Pforten" - heute geht " Bachelor in Paradise" 2021 an den Start. Es ist die dritte Ausgabe der paradiesischen Kuppel-Oper, bei der unter optimalen Flirt-Bedingungen hinter Rosen hergejagt wird. Und zwar nach Geschlechtern gestaffelt - während eine Woche lang die Frauen die Rosen in der Hand haben, üben in der darauf folgenden Woche die Männer die Macht über die Blumen aus. Und immer gilt die bewährte Bachelor-Regel: Nur wer eine der heiß ersehnten Blumen ergattert, darf sich auf himmlische Stunden im Fernsehgarten Eden freuen.

Ein alter Bekannter ist wieder dabei: Ur-Bachelor Paul Janke mixt auch in der neuen Staffel nicht nur die Drinks hinter der Bar. Selbstverständlich steht er auch den Singles mit Rat und Tat zur Seite.

Zunächst werden insgesamt je sieben Frauen und Männer ins Paradies einziehen. Doch niemand sollte dem Frieden trauen: Es ist durchaus zu erwarten, dass weitere Traumfrauen und -männer aufkreuzen und das Liebeskarussell immer mal wieder in die andere Richtung pushen.

Kandidatinnen von "Bachelor in Paradise" 2021: Diese Frauen sind dabei

Das sind die Kandidaten nach Angaben von RTL:

Angie

Angie Foto: TVNow

Bekannt aus: " Der Bachelor " 2018 und 2020 ( Schweiz )

" 2018 und 2020 ( ) Alter: 29

Wohnort: München

Instagram : angie_teubner

: angie_teubner Damit werde ich zur Verführung im Paradies: Mit meinem Äußeren, meinem Charme, meiner offenen Art und meinem tollen Lächeln – dem Gesamtpaket

im Paradies: Mit meinem Äußeren, meinem Charme, meiner offenen Art und meinem tollen Lächeln – dem Gesamtpaket Das wisst ihr noch nicht über mich: Ich liebe Sex und rede auch offen darüber.

Fabienne

Fabienne Foto: TVNow

Bekannt aus: " Der Bachelor " 2017

" 2017 Alter: 29

Wohnort: Langenhagen

Instagram : fabiennegierke

: fabiennegierke Damit werde ich zur Verführung im Paradies: Einer guten Mischung zwischen Girlfriend und Best Friend – und einem Hauch Sexappeal.

im Paradies: Einer guten Mischung zwischen Girlfriend und Best Friend – und einem Hauch Sexappeal. Das wisst ihr noch nicht über mich: Ich habe seit zehn Jahren nicht eine Nacht ohne Oropax geschlafen.

Sanja

Sanja Foto: TVNow

Bekannt aus: " Der Bachelor " 2018 ( Schweiz )

" 2018 ( ) Alter: 29

Wohnort: Wien & Berlin

& Instagram : sanja_alena

: sanja_alena Damit werde ich zur Verführung im Paradies: Mit meiner lockeren und lässigen Art.

im Paradies: Mit meiner lockeren und lässigen Art. Lebensmotto : Das Leben ist kurz, doch das Lächeln ist nur die Mühe einer Sekunde.

Judith

Judith Foto: TVNow

Bekannt aus: " Der Bachelor " 2020

" 2020 Alter: 29

Wohnort: Köln & Barcelona

& Instagram : mextexx

: mextexx Damit werde ich zur Verführung im Paradies: Ich bin noch ein weißes Blatt Papier und werde deshalb das Interesse der Jungs wecken – man wird mehr über mich erfahren wollen.

im Paradies: Ich bin noch ein weißes Blatt Papier und werde deshalb das Interesse der Jungs wecken – man wird mehr über mich erfahren wollen. Das wisst ihr noch nicht über mich: Anfangs bin ich sehr kalt und schüchtern. Und ich bin sehr ungeduldig.

Romina

Romina Foto: TVNow

Bekannt aus: " Der Bachelor " 2016

" 2016 Alter: 27

Wohnort: Ketsch

Instagram : rominabeck

: rominabeck Damit werde ich zur Verführung im Paradies: Ich bin noch ein weißes Blatt Papier und werde deshalb das Interesse der Jungs wecken – man wird mehr über mich erfahren wollen.

im Paradies: Ich bin noch ein weißes Blatt Papier und werde deshalb das Interesse der Jungs wecken – man wird mehr über mich erfahren wollen. Mein Lebensmotto : Im Leben bekommt nicht, was man verdient, sondern das, um was man kämpft.

Donja

Donya Foto: TVNow

Bekannt aus: - (sie wäre einmal fast die Bachelorette geworden)

geworden) Alter: 30

Wohnort: Stuttgart

Instagram : donyadardmand

: donyadardmand Damit werde ich zur Verführung im Paradies: Mit meinem Temperament

im Paradies: Mit meinem Temperament Mein Lebensmotto : Be yourself – every other role is taken.

Karina

Bekannt aus: " Der Bachelor " 2021

" 2021 Alter: 25

Wohnort: Lüneburg

Instagram : valentinakarina

: valentinakarina Damit werde ich zur Verführung im Paradies: Durch Blicke und Gestik versuche ich zu verführen und versuche auch optisch zu überzeugen.

im Paradies: Durch Blicke und Gestik versuche ich zu verführen und versuche auch optisch zu überzeugen. Das wisst ihr noch nicht über mich: Ich habe noch nie zu einem Mann „Ich liebe dich“ gesagt.

Jacqueline

Bekannt aus: " Der Bachelor " 2021

" 2021 Alter: 32

Wohnort: Hannover

Instagram : jacqueline.b_

: jacqueline.b_ Lebensmotto : Niemals bereuen, etwas nicht getan zu haben.

: Niemals bereuen, etwas nicht getan zu haben. Damit werde ich zur Verführung im Paradies: Mit meiner lockeren und offenen Art, wobei ich dennoch feminin und sexy sein kann.

im Paradies: Mit meiner lockeren und offenen Art, wobei ich dennoch feminin und sexy sein kann. Das wisst ihr noch nicht über mich: Ich liebe alles, was mit Psychologie zu tun hat.

Denise

Bekannt aus: "Der Bachelor" 2021

Alter: 25

Wohnort: Braunschweig

Instagram : denisiii._

: denisiii._ Lebensmotto : Lebe jeden Tag als wäre es dein letzter.

: Lebe jeden Tag als wäre es dein letzter. Damit werde ich zur Verführung im Paradies: Mit meinem Charme.

im Paradies: Mit meinem Charme. Das wisst ihr noch nicht über mich: Ich mag es nicht Dinge zu planen, lieber spontan.

Denise Jessica

Bekannt aus: " Der Bachelor " 2020

" 2020 Alter: 28

Wohnort: München

Instagram : denisejessica.king

: denisejessica.king Lebensmotto : Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren.

: Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. Damit werde ich zur Verführung im Paradies: Mit meiner lockeren, lustigen und doch geheimnisvollen Art.

im Paradies: Mit meiner lockeren, lustigen und doch geheimnisvollen Art. Das wisst ihr noch nicht über mich: Ich sortiere meine Kleidung nach Farben.

Samira

Bekannt aus: " Der Bachelor " 2018

" 2018 Alter: 27

Wohnort: München

Instagram : samirayasminleila

: samirayasminleila Lebensmotto : Why not?

: Why not? Damit werde ich zur Verführung im Paradies: Der Richtige für mich wird sich nicht nur von meiner Optik, sondern auch von meiner Art angezogen fühlen.

Chanelle

Bekannt aus: "Die Bachelorette " 2020 ( Schweiz )

" 2020 ( ) Alter: 25

Wohnort: Zug (CH)

Instagram : chanelleofficial_

: chanelleofficial_ Lebensmotto : Träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum.

: Träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum. Damit werde ich zur Verführung im Paradies: Ich sorge immer für gute Laune.

"Bachelor in Paradise" 2021: Kandidaten - Das sind die Männer

Auch die Steckbriefe der Männer stammen aus einer Pressemitteilung von RTL:

Florian

Florian Foto: TVNow

Bekannt aus: "Die Bachelorette " 2019

" 2019 Alter: 26

Wohnort: Kärnten ( Österreich )

) Instagram : florianhausdorfer

: florianhausdorfer Damit werde ich zur Verführung im Paradies: Mit meinem sympathischen Lächeln, meiner offenen Art und Kampfgeist.

im Paradies: Mit meinem sympathischen Lächeln, meiner offenen Art und Kampfgeist. Das wisst ihr noch nicht über mich: Ich wirke ziemlich selbstbewusst, aber ich bin eigentlich sehr schüchtern.

Anil

Anil Foto: TVNow

Bekannt aus: "Die Bachelorette " 2014

" 2014 Alter: 31

Wohnort: Essen

Instagram : Anilyaman7

: Anilyaman7 Lebensmotto : Lebe und denke nicht an morgen.

: Lebe und denke nicht an morgen. Das wisst ihr noch nicht über mich: Dass ich sensibel bin.

Alex Gérard

Alex Gérard Foto: TVNow

Bekannt aus: "Die Bachelorette " 2020

" 2020 Alter: 32

Wohnort: Berlin

Instagram : lex_gerard

: lex_gerard Lebensmotto : Schöne Ladys, gute Vibes – and the rest is history.

: Schöne Ladys, gute Vibes – and the rest is history. Das wisst ihr noch nicht über mich: Ich kann rückwärts sprechen.

David

David Foto: TVNow

Bekannt aus: "Die Bachelorette " 2019

" 2019 Alter: 26

Wohnort: Berlin

Instagram : Davidataylor24

: Davidataylor24 Lebensmotto : Life is too short not to have fun.

: Life is too short not to have fun. Damit werde ich zur Verführung im Paradies: Mit Charme, Persönlichkeit und Aussehen

Lorik

Lorik Foto: TVNow

Bekannt aus: "Die Bachelorette " 2021

" 2021 Alter: 24

Wohnort: Mannheim

Instagram : lorikbun

: lorikbun Lebensmotto : Versuche jeden Tag besser zu sein als gestern.

: Versuche jeden Tag besser zu sein als gestern. Damit werde ich zur Verführung im Paradies: Ich bin ein cooler, lässiger Typ, der mit Humor und Charme punktet.

Miro

Miro Foto: TVNow

Bekannt aus: -

Alter: 30

Wohnort: Wien

Instagram : miro_slavov

: miro_slavov Lebensmotto : Alles halb so schlimm und doppelt so gut.

: Alles halb so schlimm und doppelt so gut. Damit werde ich zur Verführung im Paradies: Mit Grips, Humor und Muckis

Brian

Bekannt aus: "Die Bachelorette " 2018

" 2018 Alter: 30

Wohnort: Sauerlach

Instagram : brian_dwyer9

: brian_dwyer9 Lebensmotto : Lebe jeden Tag als wäre es dein letzter.

: Lebe jeden Tag als wäre es dein letzter. Damit werde ich zur Verführung im Paradies: Mit meinen Augen und meinem Blick.

im Paradies: Mit meinen Augen und meinem Blick. Das wisst ihr noch nicht über mich: Ich bin immer für eine Überraschung gut.

Gustav

Bekannt aus: "Die Bachelorette " 2021

" 2021 Alter: 32

Wohnort: Paderborn

Instagram : gustavma4

: gustavma4 Lebensmotto : Lebe jeden Tag so als wäre es der letzte.

: Lebe jeden Tag so als wäre es der letzte. Damit werde ich zur Verführung im Paradies: Verrate ich nicht.

Serkan

Bekannt aus: "Die Bachelorette " 2019, " Bachelor in Paradise " 2019

" 2019, " " 2019 Alter: 28

Wohnort: Köln

Instagram : serkan___yavuz

: serkan___yavuz Lebensmotto : Lebe den Moment, um die Zukunft kann ich mich auch noch morgen kümmern.

: Lebe den Moment, um die Zukunft kann ich mich auch noch morgen kümmern. Damit werde ich zur Verführung im Paradies: Ich kann auf 17 Sprachen Bier bestellen, hilft das?

im Paradies: Ich kann auf 17 Sprachen Bier bestellen, hilft das? Das wisst ihr noch nicht über mich: Sagt es keine, aber … ich bin Batman .

Ioannis

Bekannt aus: "Die Bachelorette " 2020

" 2020 Alter: 31

Wohnort: Viersen

Instagram : ioannis.amn

: ioannis.amn Lebensmotto : Glücklich sein!

: Glücklich sein! Damit werde ich zur Verführung im Paradies: Mit meinem Lächeln und meinem Charme.

Maurice

Bekannt aus: "Die Bachelorette " 2020

" 2020 Alter: 26

Wohnort: Neuruppin

Instagram : maurice.grube

: maurice.grube Lebensmotto : Do what you love

: Do what you love Damit werde ich zur Verführung im Paradies: Durch meine ausstrahlende Ruhe und meine Offenheit werde ich punkten.

im Paradies: Durch meine ausstrahlende Ruhe und meine Offenheit werde ich punkten. Das wisst ihr noch nicht über mich: Ich stehe auf geheimnisvolle Frauen und rede gerne offen über Sexualität.

Wer ist raus?

Roxana

Bekannt aus: " Der Bachelor " 2018

" 2018 Alter: 29

Wohnort: Köln

Instagram : roxana_isabela__

: roxana_isabela__ Lebensmotto : Das Leben ist viel zu kurz um es mit negativer Energie zu verschwenden.

: Das Leben ist viel zu kurz um es mit negativer Energie zu verschwenden. Damit werde ich zur Verführung im Paradies: Ausstrahlung und Humor

im Paradies: Ausstrahlung und Humor Das wisst ihr noch nicht über mich: Ich bin ein Multitalent und lerne sehr schnell.

Martin

Bekannt aus: "Die Bachelorette " 2017

" 2017 Alter: 29

Wohnort: Karslruhe

Instagram : martin.mzzk

: martin.mzzk Lebensmotto : No risk, no fun.

: No risk, no fun. Damit werde ich zur Verführung im Paradies: Mit Charme, Blicken und meiner romantischen Ader.

Moritz

Bekannt aus: "Die Bachelorette " 2020

" 2020 Alter: 32

Wohnort: Darmstadt

Instagram : moritz.breuninger

: moritz.breuninger Lebensmotto : No regrets

: No regrets Damit werde ich zur Verführung im Paradies: Ich bin einigermaßen witzig, einigermaßen sympathisch, einigermaßen intelligent und einigermaßen gutaussehend.

im Paradies: Ich bin einigermaßen witzig, einigermaßen sympathisch, einigermaßen intelligent und einigermaßen gutaussehend. Das wisst ihr noch nicht über mich: Ich kann romantisch sein, wenn ich möchte.

