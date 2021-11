Wann läuft "Bachelor in Paradise" 2021? Sendetermine und Sendezeit

"Bachelor in Paradise" läuft aktuell mit Staffel 3. Alle Infos rund um Sendetermine und Sendezeit finden Sie hier im Überblick.

Nach einem Jahr coronabedingter Pause ist die Kuppelshow "Bachelor in Paradise" mit einer dritten Staffel zurück. Auch in den neuen Folgen hoffen wieder zahlreiche Single-Frauen und -Männer darauf, ihr Liebesglück im Paradies zu finden. Alle von ihnen waren in der Vergangenheit entweder in der Sendung "Der Bachelor" oder in dem Format "Die Bachelorette" zu sehen.

Generell sind die Regeln der Show denkbar einfach. Die Singles haben im Paradies die freie Wahl: Mit wem möchten sie gemeinsam Zeit verbringen? Wen möchten sie auf ein exklusives Date einladen? Alles dreht sich um die Frage: Wer könnte der perfekte Partner oder die perfekte Partnerin sein?

Aber Achtung: Regelmäßig müssen einzelne Traummänner und -frauen das Paradies verlassen, dafür stoßen neue Singles dazu. Die Liebeskarten werden also jedes Mal wieder neu gemischt.

Video: kabel eins

Wann war der Start-Termin von "Bachelor in Paradise" 2021? Und wie liegen die Sendetermine? Alles Wissenswerte rund um die dritte Staffel der Kuppelshow erfahren Sie hier.

Start: Seit wann läuft "Bachelor in Paradise" 2021?

Die neue Staffel der Datingshow "Bachelor in Paradise" 2021 lief seit dem 24. Oktober auf RTL. Nach Folge 3 war mit der Ausstrahlung im TV jedoch Schluss. Seitdem gibt es die Folgen nur noch bei TV Now bzw. RTL+ zu sehen.

Sendetermine und Sendezeit von "Bachelor in Paradise" 2021

Die neue Staffel von "Bachelor in Paradise" 2021 besteht aus insgesamt neun Folgen. Die ersten drei Folgen von Staffel 3 liefen seit dem 24. Oktober 2021 immer in der Nacht von Sonntag auf Montag im TV bei RTL. Die Sendezeiten variierten. Die restlichen Folgen werden nicht im TV ausgestrahlt, sondern sind nur beim Streamingportal RTL+ zu sehen.

Folge 1: 24.10.2021, 22.25 Uhr (RTL)

Folge 2: 31.10.2021, 23.30 Uhr (RTL)

Folge 3: 08.11.2021, 00.15 Uhr (RTL)

Folge 4: 15.11.2021, ab 00.00 Uhr, nur auf RTL+ abrufbar

Folge 5: 21.11.2021, ab 00.00 Uhr, nur auf RTL+ abrufbar

Folge 6: 29.11.2021, ab 00.05 Uhr, nur auf RTL+ abrufbar

Folge 7: Nur auf RTL+ abrufbar

Folge 8: Nur auf RTL+ abrufbar

Folge 9: Nur auf RTL+ abrufbar

Kandidaten: Diese Single-Frauen und Single-Männer sind bei "Bachelor in Paradise" 2021 mit dabei

Die Kandidatinnen und Kandidaten bei "Bachelor in Paradise" 2021 sind auch in diesem Jahr wieder bunt gemischt. Auch eine waschechte Bachelorette ist dieses Mal mit von der Partie. Chanelle Wyrsch dürfte im Jahr 2020 in der Schweiz selbst Rosen verteilen und war auf der Suche nach der großen Liebe, wenn auch ohne Erfolg. Nun möchte sie ihr Glück bei "Bachelor in Paradise" probieren. Mit Serkan Yavuz ist auch ein Rückkehrer dabei. Der 28-Jährige war bereits 2019 bei "Bachelor in Paradise" zu sehen. Und das sind die weiteren bisher bekannten Teilnehmer:

Das sind die Kandidatinnen:

Chanelle Wyrsch (25) – Die Bachelorette 2020 ( Schweiz )

(25) – Die 2020 ( ) Denise Hersing (25) – Bachelor-Kandidatin 2021

(25) – Bachelor-Kandidatin 2021 Denise Jessica König (28) – Bachelor-Kandidatin 2020

(28) – Bachelor-Kandidatin 2020 Jaqueline Bikmaz (32) – Bachelor-Kandidatin 2021

(32) – Bachelor-Kandidatin 2021 Karina Wagner (25) – Bachelor-Kandidatin 2021

(25) – Bachelor-Kandidatin 2021 Roxana Papadie (29) – Bachelor-Kandidatin 2018

Samira Klampfl (27) – Bachelor-Kandidatin 2018

Das sind die Kandidaten:

Brian Dwyer (30) – Bachelorette-Kandidat 2018

(30) – Bachelorette-Kandidat 2018 Gustav Masurek (32) – Bachelorette-Kandidat 2021

Ioannis Amanatidis (31) – Bachelorette-Kandidat 2020

(31) – Bachelorette-Kandidat 2020 Martin Majchzrak (29) – Bachelorette-Kandidat 2017

Maurice Grube (26) – Bachelorette-Kandidat 2020

(26) – Bachelorette-Kandidat 2020 Moritz Breuninger (32) – Bachelorette-Kandidat 2020

(32) – Bachelorette-Kandidat 2020 Serkan Yavuz (28) – Bachelorette- und " Bachelor in Paradise "-Kandidat 2019

Übertragung: So sehen Sie "Bachelor in Paradise" 2021

Die Übertragung von "Bachelor in Paradise" 2021 läuft in diesem Jahr über den hauseigenen Streamingdienst RTL+ (ehemals TV Now). Dort stehen alle Folgen der Show auf Abruf bereit. (AZ)

