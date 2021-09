Wann läuft "Bachelor in Paradise" 2021? Start, Sendetermine und Sendezeit

"Bachelor in Paradise" läuft demnächst mit Staffel 3 bei RTL. Alle Infos rund um Start, Sendetermine und Sendezeit finden Sie hier im Überblick.

Nach einem Jahr coronabedingter Pause kommt die Kuppelshow "Bachelor in Paradise" mit der dritten Staffel ins deutsche Fernsehen zurück. Auch in den neuen Folgen hoffen wieder zahlreiche Single-Frauen und -Männer darauf ihr Liebesglück im Paradies zu finden. Alle von ihnen waren in der Vergangenheit entweder in der Sendung "Der Bachelor" oder in dem Format "Die Bachelorette" zu sehen.

Generell sind die Regeln der Show denkbar einfach. Die Singles haben im Paradies die freie Wahl: Mit wem möchten sie gemeinsam Zeit verbringen? Wen möchten sie auf ein exklusives Date einladen? Alles dreht sich um die Frage: Wer könnte der perfekte Partner oder die perfekte Partnerin sein? Aber Achtung: Regelmäßig müssen einzelne Traummänner und -frauen das Paradies verlassen, dafür stoßen neue Singles dazu. Die Liebeskarten werden also jedes Mal wieder neu gemischt.

Wann ist der Start-Termin von "Bachelor in Paradise" 2021? Und wie liegen die Sendetermine? Alles Wissenswerte rund um die dritte Staffel der Kuppelshow erfahren Sie hier.

Start: Ab wann ist "Bachelor in Paradise" 2021 bei RTL und TV Now zu sehen?

Der Start-Termin steht fest: Die neue Staffel der Datingshow "Bachelor in Paradise" 2021 wird ab dem 19. Oktober gezeigt. Dieser Release wurde zumindest für TV Now angekündigt. Ob er zeitgleich bei RTL erfolgt, ist noch unklar.

Sendetermine und Sendezeit von "Bachelor in Paradise" 2021

"Bachelor in Paradise" 2021 hat neun Sendetermine: Die Folgen von Staffel 3 laufen ab dem Dienstag, 19. Oktober, wöchentlich. Die Sendezeit auf RTL ist noch nicht bekannt.

Wenn wöchentlich eine Folge am Dienstag läuft, wären das die Sendetermine:

Folge Sendetermine von "Bachelor in Paradise" 1 19.10.2021 2 26.10.2021 3 2.11.2021 4 9.11.2021 5 16.11.2021 6 23.11.2021 7 30.11.2021 8 7.12.2021 9 14.12.2021

Kandidaten: Diese Single-Frauen und Single-Männer sind bei "Bachelor in Paradise" 2021 mit dabei

Die Kandidatinnen und Kandidaten bei "Bachelor in Paradise" 2021 sind auch in diesem Jahr wieder bunt gemischt. Auch eine waschechte Bachelorette ist dieses Mal mit von der Partie. Chanelle Wyrsch dürfte im Jahr 2020 in der Schweiz selbst Rosen verteilen und war auf der Suche nach der großen Liebe, wenn auch ohne Erfolg. Nun möchte sie ihr Glück bei "Bachelor in Paradise" probieren. Mit Serkan Yavuz ist auch ein Rückkehrer dabei. Der 28-Jährige war bereits 2019 bei "Bachelor in Paradise" zu sehen. Und das sind die weiteren bisher bekannten Teilnehmer:

Das sind die Kandidatinnen:

Chanelle Wyrsch (25) – Die Bachelorette 2020 ( Schweiz )

(25) – Die 2020 ( ) Denise Hersing (25) – Bachelor-Kandidatin 2021

(25) – Bachelor-Kandidatin 2021 Denise Jessica König (28) – Bachelor-Kandidatin 2020

(28) – Bachelor-Kandidatin 2020 Jaqueline Bikmaz (32) – Bachelor-Kandidatin 2021

(32) – Bachelor-Kandidatin 2021 Karina Wagner (25) – Bachelor-Kandidatin 2021

(25) – Bachelor-Kandidatin 2021 Roxana Papadie (29) – Bachelor-Kandidatin 2018

Samira Klampfl (27) – Bachelor-Kandidatin 2018

Das sind die Kandidaten:

Brian Dwyer (30) – Bachelorette-Kandidat 2018

(30) – Bachelorette-Kandidat 2018 Gustav Masurek (32) – Bachelorette-Kandidat 2021

Ioannis Amanatidis (31) – Bachelorette-Kandidat 2020

(31) – Bachelorette-Kandidat 2020 Martin Majchzrak (29) – Bachelorette-Kandidat 2017

Maurice Grube (26) – Bachelorette-Kandidat 2020

(26) – Bachelorette-Kandidat 2020 Moritz Breuninger (32) – Bachelorette-Kandidat 2020

(32) – Bachelorette-Kandidat 2020 Serkan Yavuz (28) – Bachelorette- und " Bachelor in Paradise "-Kandidat 2019

Übertragung: So sehen Sie "Bachelor in Paradise" 2021 live im TV und Stream

Die Übertragung von "Bachelor in Paradise" 2021 übernimmt wie in den Jahren zuvor der in Köln ansässige Sender RTL. Neben der Ausstrahlung im TV lassen sich die neuen Folgen der Datingshow auch im Live-Stream von RTL über den Streamingdienst TV Now mitverfolgen - jedoch nicht kostenfrei.

Die Kosten für eine Mitgliedschaft belaufen sich auf 4,99 Euro im Monat. Außerdem gibt es alle Folgen nach der Ausstrahlung im Fernsehen auch auf TV Now als Wiederholung. (AZ)