So sehen Sie "Bachelor in Paradise" 2021: Übertragung und Wiederholung

"Bachelor in Paradise" läuft aktuell mit Staffel 3 bei RTL. Alle Infos rund um die Übertragung der Datingshow und zu Wiederholungen gibt es hier im Überblick.

Die Datingshow " Bachelor in Paradise" läuft nach einem Jahr Pause wieder auf den TV-Bildschirmen Deutschlands. Auch in diesem Jahr suchen verschiedene Singles auf einer traumhaften Insel wieder nach der großen Liebe. Das Besondere an dem Konzept der Show ist, dass alle Kandidatinnen und Kandidaten in der Vergangenheit bereits an " Der Bachelor" oder "Die Bachelorette" teilgenommen haben.

Wenn "Bachelor in Paradise" in die dritte Runde geht, darf ein Mann natürlich nicht fehlen: Paul Janke, der Ur-Bachelor. Wie in Staffel 2 ist der ehemalige Bachelor auch dieses Mal nicht auf der Suche nach einer Partnerin, sondern als Barkeeper mit dabei. Er soll für die flirtwilligen Singles ein paar kühle Cocktails zubereiten, aber vor allem ein Ansprechpartner für sie sein.

Bereits 2018 war Janke bei "Bachelor in Paradise" dabei, doch damals fand er keine passende Partnerin. Stattdessen schlüpfte er schnell in die Rolle des guten Freundes von allen. Janke freut sich darauf, bei "Bachelor in Paradise" 2021 erneut ein offenes Ohr für die Kandidatinnen und Kandidaten zu haben und ihnen vielleicht den einen oder anderen Tipp für die Liebessuche mit auf den Weg mit zu geben.

Wann wird "Bachelor in Paradise" 2021 bei RTL ausgestrahlt? Lässt sich die Show auch im Live-Stream verfolgen? Und gibt es Wiederholungen ganzer Folgen zu sehen? Alle Informationen rund um die Übertragung der Sendung gibt es hier für Sie.

Übertragung: So sehen Sie "Bachelor in Paradise" 2021 live im TV und Stream

Die dritte Staffel der Datingshow "Bachelor in Paradise" 2021 ist beim Sender RTL immer in der Nacht von Sonntag auf Montag im TV zu sehen. Neben der Ausstrahlung im TV lassen sich die einzelnen Folgen von "Bachelor in Paradise" 2021 auch im Stream beim Anbieter TV Now anschauen. Das Angebot des Streaming-Diensts ist jedoch nicht kostenfrei nutzbar. Wer die Sendung dort im Stream verfolgen möchte, der benötigt ein Premium-Abonnement.

Die Kosten für eine Mitgliedschaft bei TV Now-Premium belaufen sich nach Angaben des Anbieters auf 4,99 Euro im Monat. Das Abo lässt sich monatlich kündigen. Wer den Dienst zunächst ausprobieren und näher kennenlernen möchte, hat dazu ebenfalls die Möglichkeit: Über einen Zeitraum von insgesamt 30 Tagen lässt sich eine kostenlose Testphase abschließen.

Wiederholungen: Ganze Folgen von "Bachelor in Paradise" 2021 online schauen

Sie waren während des regulären Ausstrahlungstermins im Fernsehen anderweitig beschäftigt und haben daher eine Folge von "Bachelor in Paradise" 2021 verpasst? Kein Problem. Denn Sie können die einzelnen Episoden der Sendung bei TV NOW nach der Ausstrahlung im TV auch als Wiederholung schauen.

Dies ist bis zu einem gewissen Zeitraum nach dem regulären Sendetermin kostenlos möglich. Wenn Sie die Folgen jedoch zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal abrufen möchten, so ist der Abschluss eines kostenpflichtigen Premium-Abonnements notwendig. (AZ)