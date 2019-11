vor 22 Min.

"Bachelor in Paradise", Folge 6 heute am 26.11.19: Die Emotionen kochen hoch

"Bachelor in Paradise" am 26.11.19, Folge 6 heute: Andi und Natalie verbringen gemeinsam ein Date - sehr zum Missfallen von Michi.

"Bachelor in Paradise", Folge 6 heute: Auch nach der turbulenten Nacht der Rosen kommen die Gemüter nicht zur Ruhe. Lesen Sie hier die Vorschau zur Sendung am 26.11.19.

Auch in Folge 6 von " Bachelor in Paradise" 2019 bekommen die Teilnehmer keine Gelegenheit, die erhitzten Gemüter zu beruhigen. Nach der streiterfüllten Nacht der Rosen sorgen zwei Neuzugänge dafür, dass die Emotionen weiter hochkochen.

Vorschau 26.11.19: Oggy und Andi sorgen in Folge 6 von "Bachelor in Paradise" für Unruhe

Mit dem Einzug der "Bachelorette"-Kandidaten Andreas "Andi" Ongemach und Oğuzhan Batar alias Oggy Baam bekommt das Paradies heute Abend einen mächtigen Harmonie-Dämpfer. "Das Gute an uns ist, dass wir beide dumm sind", witzelt Andi selbstironisch. Und das zweite Alpha-Männchen Oggy kündigt an: "Die Männer kriegen Krawall und die Mädels meine Liebe." Im Paradies will er sich auf die "Pirsch" legen, um "Beute" zu fangen. Besonders werden sich Daniel und Serkan über seinen Einzug freuen, da diese noch eine offene Rechnungen aus "Bachelorette"-Tagen mit ihm zu begleichen haben.

"Bachelor in Paradise" am 26.11.19: Andi nimmt Natalie mit aufs Date

Andi stiftet schon direkt bei seinem Einzug Unruhe und datet Natalie, sehr zum Missfallen von Michi: "Wenn sie sich um den Finger wickeln lässt, dann ist es vielleicht auch die falsche Person für mich", so der 28-Jährige. Seit Tag eins im Paradies sind Natalie und Michi kaum voneinander zu trennen. Andi grätscht nun voll rein: "Die hat schon einen Boy. Aber egal, ich steh auf Kampf." Auf einer Jeep-Tour versucht Natalie sich voll und ganz auf den neuen Single an ihrer Seite zu konzentrieren. "Er ist ein toller Mann", raunt sie. Und auch Andi ist begeistert: "Ich habe mich verguckt in Natalie."

Nach Natalies Rückkehr muss Michi ihr ein großes Geheimnis mitteilen: "Es frisst mich auf, weil es raus muss. Es ist ein Krampf!", stöhnt der 28-Jährige. Was hat Michi seiner Natalie zu sagen?

Die Frauen vergeben die Rosen in der Nacht: Welcher Mann muss das Paradies verlassen? Das sehen Zuschauer heute Abend, um 20.15 Uhr auf RTL. (ts)

Themen folgen