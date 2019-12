vor 17 Min.

"Bachelor in Paradise", Folge 7 heute am 3.12.19: Carina weiß schon Kindernamen

"Bachelor in Paradise", Folge 7: Heute geht es wieder Rund bei den Singles. Mehr dazu lesen Sie in der Vorschau zur heutigen Folge am 3.12.19.

"Bachelor in Paradise", Folge 7: Heute ziehen zwei Neuzugänge auf die Insel. Lesen Sie hier die Vorschau zu Folge 7 am 3.12.2019.

In Folge 7 gibt es wieder ordentlich Trubel: Zwei neue Single-Ladies statten der Liebesinsel einen Besuch ab. Außerdem darf ein Pärchen besondere Zweisamkeit genießen.

Vorschau zu "Bachelor in Paradise" 2019, Folge 7: Am 3.12.19 gibt es zwei Neuzugänge

In Folge 7 erhalten die " Bachelor in Paradise"-Kandidaten Besuch von zwei Damen. Die Neuzugänge Ernestine Palmert und Amelie Sperlich wollen ebenfalls auf der Insel ihre große Liebe finden, kommen sich aber recht schnell in die Quere. Ernestine Palmert lädt Andi zum Spa-Date ein und währenddessen erzählt der Kandidat aus seiner Vergangenheit: "Ich war mal richtig fett. Ich habe mal 130 Kilo gewogen", beichtete Andi der 27-Jährigen.

Auch Amelie darf mit Andi auf ein Date. Doch während einer thailändischen Tanzstunde scheint die 24-Jährige ziemlich aufgewühlt zu sein. Woran das liegt, sehen Sie heute Abend um 20.15.

"Bachelor in Paradise"-Vorschau 3.12.19: Carina benennt ihre Kinder heute in Folge 7

Sercan und Carina erkunden bei ihrem zweiten gemeinsamen Date Thailand mit dem Kajak und verstehen sich prächtig. "Ich paddel' dich bis ans Ende der Welt", freut sich Serkan. Darauf entgegnet Carina gleich mit Kindernamen: "Jordan, Jason, Zoey und Noah", sagt die Kandidatin scherzhaft.

Doch nicht bei allen Kandidaten geht es derart harmonisch zu: Der Einzug von Amelie löst bei Michi Unruhe aus und er konfrontiert die neue Kandidatin sofort: "Amelie, fang jetzt nicht an hier Scheiße rum zu erzählen", sagt Michi besorgt. Die beiden kannten sich schon vor ihrer Teilnahme an "Bachelor in Paradise" 2019.

Wie sich die Neuzugänge einleben sehen Sie heute Abend in Folge 7 um 20.15 Uhr auf RTL. (AZ)

