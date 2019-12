vor 17 Min.

"Bachelor in Paradise", Folge 8 am 10.12.19: Wer zieht heute ins Finale ein?

"Bachelor in Paradise" 2019 neigt sich mit großen Schritten dem Ende entgegen. Wer darf heute, 10.12.19, in Folge 8 ins Finale einziehen? Hier die Vorschau.

Vor dem heutigen Halbfinale von " Bachelor in Paradise" verteilten die Männer die Rosen. Nun neigt sich die Dating-Show langsam dem Ende entgegen. Wer muss in der letzten Nacht der Rosen das Paradies verlassen? Wer erhält eine Rose? Hier die Vorschau zum heutigen Halbfinale.

"Bachelor in Paradise", Folge 8: Romantik-Challenge für Christian und Michi

Christian und Michi sollen ihre Ladys zum Vierer-Date mitnehmen. Sie bekommen diese Anweisung: „Nehmt eure Frauen an die Hand und tretet gegeneinander an. Und gebt alles, um zu beweisen, wer beim Wettlauf um die Liebe vorne liegt. Auf ein Paar wartet nach der aufregenden Challenge eine romantische Überraschung.“ Die Pärchen müssen nacheinander einen Hindernis-Parcours bezwingen, das Pärchen mit der schnellsten Gesamtzeit wird mit Romantik belohnt.

Vorschau: "Bachelor in Paradise"-Neuzugänge vom 10.12.19 sorgen für Ärger

Auch im Halbfinale stoßen noch einmal zwei neue Jungesellen zur Gruppe. Sebastian "Sebi" Mansla, der sich um Bachelorette Gerda bemühte, und Sören Altmann, bekannt aus der Staffel mit Bachelorette Nadine. Während Sören, sehr zum Leidwesen von Oggy, Steffi mit aufs Date nimmt, sorgt auch Sebastian für ein ungutes Gefühl bei Serkan: "Jetzt wird's spannend. Carina und Sebi kennen sich, die hatten glaube ich mal was, aber ich weiß nicht genau, was." Carina hält sich bedeckt lacht: "Man kennt sich halt …" Serkans Stimmung rutscht daraufhin in den Keller: "Wenn sie mit Sebi aufs Date geht, dann bin ich hier raus."

Folge 8 von "Bachelor in Paradise" sehen Zuschauer heute Abend, um 20.15 Uhr auf RTL. (ts)

