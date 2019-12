vor 37 Min.

"Bachelor in Paradise", Folge 9: So wird das große Finale heute

Welches Paar geht in Folge 9 am 17.12.19 bei "Bachelor in Paradise" als Sieger hervor?

Heute Abend steht bei "Bachelor in Paradise" 2019 das große Finale an. Welches Pärchen hat die größten Chancen auf den Sieg? Hier eine Vorschau.

Heute Abend ist es soweit: Auf RTL steht das große Finale von " Bachelor in Paradise" an. Wie werden sich die Singles entscheiden? Wer plant eine gemeinsame Zukunft? Und wie erging es den bereits ausgeschiedenen Kandidaten? Hier die Vorschau zum großen Finale von "Bachelor in Paradise".

"Bachelor in Paradise", Folge 9 am 17.12.19: Dreamdates gehen unter die Haut

In der letzten Folge von "Bachelor in Paradise" verbringen die Singles noch einmal gemeinsame Dreamdates, um sich ihrer Gefühle sicher zu werden. Diese gingen teilweise unter die Haut - buchstäblich. "Christina und Marco, nun habt ihr die Möglichkeit euch eine gemeinsame Erinnerung zu schaffen, die euch für immer an eure Zeit im Paradies erinnern wird", teilt der Sender den Kandidaten per Brief mit und spielt dabei auf ein traditionell gestochenes Tattoo an.

Für die spirituelle Christina ist schnell klar: "Ich will es unbedingt" und auch Marco kann es kaum erwarten sich eine Erinnerung an die gemeinsame Zeit auf dem Körper verewigen zu lassen.

"Bachelor in Paradise", Vorschau zu Folge 9: Das große Wiedersehen bei Frauke Ludowig

Im Anschluss treffen die Singles im Studio bei Frauke Ludowig erneut aufeinander. Dabei möchte sie den Kandidaten noch einmal auf den Zahn fühlen: Wie stehen Jade und Filip zueinander? Gibt es noch eine Chance für Sam und Aurelio? Wie geht es Rafi nach seinem Coming Out und wer ist der neue Mann an seiner Seite? Und was hat sich bei den anderen Paradies-Singles seit ihrer Zeit in Thailand in Sachen Liebe getan? Ob Frauke Ludowig den Kandidaten pikante Details entlocken kann?

Und eine weitere Überraschung erwartet die Zuschauer: Auch der neue Bachelor Sebastian Preuss wird im Studio zu Gast sein.

Das Finale von "Bachelor in Paradise" sehen Sie heute Abend, um 20.15 Uhr auf RTL. (ts)

