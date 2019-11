vor 17 Min.

"Bachelor in Paradise" heute am 12.11.19: Ärger um Neuzugang in Folge 5

"Bachelor in Paradise" heute am 12.11.19, Folge 5: Daniel versteht nach einer Abfuhr von Sam die Welt nicht mehr.

"Bachelor in Paradise" 2019 geht heute am 12.11.19 mit Folge 5 in die nächste Runde. Von Harmonie kann weiterhin keine Rede sein: Ein Neuzugang sorgt für Zündstoff. Hier die Vorschau.

Nach dem spektakulären Coming-out von Raffi in der letzten Folge, kehrt bei "Bachelor in Paradise" 2019 auch in Folge 5 am 12.11.19 keine Ruhe ein. Steffi, Kimberley, Janina Celine und Christian Rauch erobern heute das Resort. Dabei sorgt besonders ein Neuzugang für viel Aufregung unter den Kandidaten. Hier die Vorschau.

"Bachelor in Paradise" heute am 12.11.19: Neuzugang sorgt für Zündstoff

Ein Neuzugang verspricht viele alte Geschichten und jede Menge Unruhe: Janina Celine Jahn, die sich 2018 um den "Bachelor" Daniel Völz bemühte, sorgt mit ihrem Einzug nicht bei allen Kandidaten für gute Laune: "Die hat ihre ganze Fresse gebotoxt und hat immer noch Falten", lästert die 23-jährige Carina über ihre ehemalige Busenfreundin. Und auch Filip ist nicht gerade gut auf Janina Celine zu sprechen und unterstellt ihr falsche Absichten: "Die ist nicht hier, um die Liebe zu finden, sondern einfach nur um Scheiße zu labern und Ärger zu machen."

Vorschau auf "Bachelor in Paradise": Daniel versteht in Folge 5 die Welt nicht mehr

Bei Sam und Daniel beginnt die Stimmung zu kippen. Noch in der vergangenen Woche hatten sich die beiden auf ihrem Date hervorragend verstanden, was jetzt allerdings ganz anders aussieht. Während er die Nähe zu Sam sucht, blockt sie alle Versuche ab. "Frauen, die schmollen, soll man am besten einmal quer über das Gesicht lecken", scherzt der Österreicher, jedoch sichtlich verwirrt. Sam zeigt sich jedoch genervt von seinen Annäherungsversuchen: "Auf dem Date war er entspannt, locker, cool drauf und konnte sich gut artikulieren. Jetzt ist er wie ein Tiger, der aus dem Käfig gelassen wurde…"



In der Nacht der Rosen hoffen neun Frauen auf die Rosen von sechs Männern. Für wen die Suche nach der Liebe im Paradies endet, sehen Zuschauer heute Abend um 20.15 Uhr auf RTL. (ts)

