"Bachelorette" 2018: Das Finale als Wiederholung im Internet sehen Panorama

Für wen hat sich Nadine Klein, die "Bachelorette" 2018, entschieden? Das Finale lief live im TV und Stream. Sendung verpasst? Ganze Folgen gibt es als Wiederholung.

Nach Jessica Paszka versuchte auch dieses Jahr wieder eine ehemalige Kandidatin von "Der Bachelor" ihr Glück bei "Die Bachelorette". Oder, wie RTL sagt: "Nach dem Bachelor ist… vor der Bachelorette!". Diesmal also: Nadine Klein.

Bei "Der Bachelor 2018" versuchte sie als älteste Kandidatin das Herz von Daniel Völz zu erobern, musste aber schon in der fünften Nacht der Rosen ihre Koffer packen. Nun übernimmt die Master-Studentin für Medien- und Kulturwissenschaften selbst das Ruder und versucht ihr Glück als "Bachelorette" 2018.

Nadine Klein ist die "Bachelorette" 2018: Sie ist schon seit vier Jahren Single

Die 32-Jährige ist seit vier Jahren ohne Partner und sagt im Interview mit RTL über ihren Traummann: "Optisch stehe ich eigentlich eher auf dunkelhaarig. Aber mein Ex-Freund war blond. Ich denke, im Endeffekt verliebt man sich in den Charakter". Die "Bachelorette" wünscht sich einen humorvollen Mann an ihrer Seite, der mit beiden Beinen fest im Leben steht.

Nadine Klein lebt seit zehn Jahren in Berlin. Geboren ist die 32-Jährige in München. Wie RTL mitteilt, soll sie in ihrer Jugend fast rund um die Uhr ihre kranke Großmutter gepflegt haben, Jungs spielten daher lange Zeit keine große Rolle in ihrem Leben. Das soll sich durch die Show nun ändern.

"Die Bachelorette" 2018 live im TV und Stream: Ganze Folgen als Wiederholung

Welcher der attraktiven Single-Kandidaten hat ihr den Kopf verdreht? Wer ergatterte die allerletzte und alles entscheidende Rose?

Die Show lief seit dem 18. Juli 2018 jeden Mittwoch um 20.15 Uhr auf RTL. Der Sender hat dieses Jahr bewusst einen späteren Termin gewählt als 2017, um nicht gegen die Fußball-WM zu konkurrieren.

Parallel zur TV-Ausstrahlung konnte man die Sendung übrigens auch hier auf dieser Seite im RTL-Livestream bei TV NOW sehen. Verpasste Folgen von "Die Bachelorette" gibt es zum nachträglichen Abruf ebenfalls bei TV NOW. Aber Achtung: TV NOW ist nicht kostenlos. (AZ)

