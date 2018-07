18:09 Uhr

"Bachelorette" 2018: Drei weitere Kandidaten gingen leer aus Panorama

Die "Bachelorette" 2018 sucht bei RTL zurzeit ihren Traummann. Vergangenen Mittwoch sind drei Kandidaten beim Verteilen der Rosen leer ausgegangen. Die News.

Die Staffel 5 von "Die Bachelorette" läuft seit 18. Juli 2018. Die Doppelfolgen werden wie gewohnt jeden Mittwoch bei RTL gesendet.

Nadine Klein ist die Bachelorette 2018. Die 32-Jährige war schon im Winter als Kandidatin bei "Der Bachelor" auf RTL zu sehen.

"Die Bachelorette" 2018: Die News im Blog

26. Juli: Diese drei Kandidaten hat Nadine rausgeworfen

Auch Andi, Jan und Manuel konnten die "Bachelorette" Nadine nicht für sich gewinnen: Sie mussten am Mittwoch ihre Koffer packen. Damit kämpfen nach Folge 2 noch 14 Kandidaten um das Herz der gebürtigen Münchnerin.

Das erste Einzeldate der neuen Staffel konnte Filip ergattern. Der 24-Jährige und die "Bachelorette" verbrachten einen romantischen Tag auf dem Segelboot. Ein nettes Date, aber Filip war am Ende nicht ganz zufrieden: "Wenn sie will, dass wir um sie kämpfen, dann muss von der mehr kommen."

Für das zweite Gruppendate hatte sich Nadine für Manuel, Chris, Alex, Maxim, Daniel, Dennis, Kevin und Eddy ausgesucht. Für die Truppe gab es ein griechisches Dinner - inklusive Ouzo. Die lockere Stimmung animierte die Kandidaten dann auch zum Tanzen und Rafi dazu, die 32-Jährige auf die Schulter zu küssen. Wie ihr das gefiel? Verriet sie nicht.

Kandidat Stefan nutzte den Abend für eine Beichte. Der "Bachelorette"-Kandidat gestand, dass er zuletzt eine sehr lange Beziehung gehabt habe und dass die Scheidung noch nicht durchsei. "Ich wollte direkt mit offenen Karten spielen", so Stefan. Die "Bachelorette" nahm's locker.

Kommenden Mittwoch geht RTLs Kuppelshow dann in die dritte Runde.

25. Juli: Wie lief das Einzeldate von Nadine und Filip?

Filip Pavlovic, der 24-jährige Fitnesstrainer aus Hamburg, scheint es der "Bachelorette" angetan zu haben. Erst lädt Nadine ihn zum Einzeldate ein, und dann soll er auch noch bei ihr die Nacht verbringen. Die verbliebenen Kandidaten versuchen sich nach dieser Nachricht zur musikalischen Untermalung von Tanztrainer Eddy zu entspannen. RTL strahlt heute Abend die zweite Folge von "Bachelorette" aus.

Hier geht es zum Teaser.

19. Juli: Drei der Kandidaten sind schon rausgeflogen

Beim Staffelstart von Nadine Klein verloren bereits drei Kandidaten die Gunst der hübschen Bachelorette. Auf der griechischen Insel Korfu haben Vadim Vyskubov aus Weinheim, Sascha Schmitz aus Tönisvorst und Kai Schrader aus Dortmund keine Rose bekommen. Nächsten Mittwoch warten dann noch 17 Kandidaten auf eine Rose der neuen Bachelorette.

Die Staffelneuerung - eine Rose direkt für den ersten Eindruck - sicherte sich Junggeselle Jorgo Alatsas. Er intonierte ein Lied, bei dem er sich selbst auf der Gitarre begleitete - so hat sich der 30-jährige Grieche mit seiner offenen Art direkt in Nadines Herz gesungen. Ob er auch weiterhin bei Nadine punkten kann, wird sich zeigen.

20 Bilder Die Kandidaten von "Die Bachelorette" 2018 Bild: MG RTL D

18. Juli: Heute startet "Die Bachelorette". Es gibt eine Neuerung

Heute Abend beginnt "Die Bachelorette". Auf die 20 Kandidaten warten "Wochen voller Abenteuer", verspricht RTL und verrät vorab eine Neuerung. "Bachelorette" Nadine hat zum ersten Mal die Möglichkeit, eine Rose für einen besonders tollen ersten Eindruck zu vergeben. Einer der Kandidaten wird sich nach dem Aussteigen aus der Limousine also wohl den restlichen Abend entspannt zurücklehnen können.

Eine erste Vorschau zum Staffel-Auftakt gibt es hier.

09. Juli: Die "Bachelorette" 2018 ist Nadine Klein

Bei "Der Bachelor 2018" versuchte sie als älteste Kandidatin das Herz von Daniel Völz zu erobern, musste jedoch in der fünften Nacht der Rosen ihr Koffer packen. Nun übernimmt Nadine Klein selbst das Ruder und versucht ihr Glück als "Bachelorette" 2018. Die 32-Jährige ist seit vier Jahren Single und sagt im Interview mit RTL über ihren Traummann: "Optisch stehe ich eigentlich eher auf dunkelhaarig. Aber mein Ex-Freund war blond. Ich denke im Endeffekt verliebt man sich in den Charakter". Die "Bachelorette" wünscht sich einen humorvollen Mann an ihrer Seite, der mit beiden Beinen fest im Leben steht.

Nadine Klein lebt seit zehn Jahren in Berlin und macht dort aktuell ihren Master in Medien- und Kulturwissenschaften. Geboren ist die 32-Jährige in München. Wie RTL mitteilt, soll sie in ihrer Jugend fast rund um die Uhr ihre kranke Großmutter gepflegt haben, Jungs spielten daher lange Zeit keine große Rolle in ihrem Leben. Das soll sich durch die Show nun ändern.

02. Juli: Die 20 Kandidaten der neuen "Bachelorette"-Staffel stehen jetzt fest

RTL hat zwanzig Kandidaten veröffentlicht, die das Herz der Junggesellin erobern möchten. Bei "Bachelorette" 2018 sind auffallend viele Fitness-Trainer dabei. Ob die Kandidaten nicht nur mit ihrem Körper, sondern auch mit Persönlichkeit imponieren können, sehen Sie ab dem 18. Juli.

Bis dahin können sich "Bachelorette"-Fans bereits einen Überblick über die diesjährige Männer-Auswahl verschaffen.

Hier geht's zum Pool-Shooting.

22. Juni: RTL bringt "Die Bachelorette" 2018 in einer "XXL-Version"

Weitere Details zur neuen Staffel: Laut RTL wird die in einer "XXL-Version" ausgestrahlt. Heißt: Erstmals soll es zum Staffelabschluss auch direkt ein Wiedersehen geben - Fans kennen das bereits vom "Bachelor". Nach der Vergabe der letzten Rose kommen bei RTL-Moderatorin Frauke Ludowig noch einmal die Bachelorette und die Herren zu Wort, die für Gesprächsstoff gesorgt haben. Insgesamt sind 20 Männer am Start. RTL verspricht wie immer ein bunt gemischtes Kandidatenfeld - vom DJ über den Versicherungskaufmann bis hin zum Notarzt.

19. Juni: Start der 5. Staffel am 18. Juli

Jetzt ist klar, ab wann sich die "Bachelorette" in diesem Jahr von Kandidaten umwerben lässt. Nach Angaben von RTL startet die fünfte Staffel am 18. Juli 2018 - direkt im Anschluss an die Fußball-WM also. Wie die vergangenen Staffeln soll auch "Die Bachelorette" immer am Mittwoch ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen zu sehen sein.

Sie hat die Qual der Wahl: Die neue Bachelorette muss sich zwischen 20 attraktiven Männern entscheiden. Wer die Junggesellin ist, hat RTL noch nicht bekanntgegeben. Bild: Arya Shirazi, RTL

10. Juni: Nadine Klein - ist sie die neue Bachelorette?

Das Geheimnis ist offenbar gelüftet: Nadine Klein wird nach Informationen der Bild-Zeitung die „Bachelorette“ 2018. RTL-Zuschauern dürfte die 32-Jährige bereits vage bekannt sein: Im Winter war sie als Kandidatin bei "Der Bachelor" zu sehen. Allerdings bekam sie dort von Daniel Völz ziemlich zeitig den Laufpass.

Im Casting für die Rolle der Bachelorette kam die Studentin offenbar besser an. Laut Bild soll sich Nadine Klein bei RTL gegen Playmate Saskia Atzerodt (26) durchgesetzt haben, die (stattdessen?) zuletzt bei "Bachelor in Paradise" zu sehen war.

2. Juni: "Die "Bachelorette" dürfte im Sommer bei RTL starten

Derzeit läuft noch "Bachelor in Paradise" bei RTL, das nächste Format der Kuppelshow ist offenbar aber bereits in der Mache. Wie die Bild berichtet, laufen die Dreharbeiten für "Die Bachelorette" bereits im spanischen Marbella. Ausgestrahlt werden soll neue Staffel dann im Spätsommer.

Es wäre dann die bislang fünfte Auflage: Bereits 2004 ging Monica Ivancan auf die Suche nach ihrem Traummann. Es folgten Anna Christiana Hofbauer (2014), Alisa Persch (2015) und Jessica Paszka (2017).

4 Bilder Sie waren "Die Bachelorette" Bild: dpa (Archiv)

