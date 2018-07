11:36 Uhr

"Bachelorette" 2018: Kandidaten im Überblick Panorama

"Die Bachelorette" 2018 startet am 18. Juli auf RTL. Die Bachelorette ist bisher nicht bestätigt. Die Kandidaten stehen aber schon fest. Wir stellen sie vor.

Die Staffel 5 von "Die Bachelorette" startet am 18. Juli 2018. Die Doppelfolgen laufen wie gewohnt mittwochs bei RTL.

Die Bild-Zeitung geht davon aus, dass Nadine Klein die Bachelorette 2018 wird. Die 32-Jährige war erst im Winter als Kandidatin bei "Der Bachelor" auf RTL dabei.

"Die Bachelorette" 2018: Die Kandidaten im Überblick

Die fünfte Staffel von "Die Bachelorette" beginnt am 18. Juli und die Kandidaten stehen fest. Hier stellen wir die Singles vor.

Alexander Hindersmann, 29, Personal Trainer aus Gammelby

Alexander hält überhaupt nichts von One-Night-Stands. Er sucht eine langfristige Partnerschaft. Falls der 29-Jährige gewinnen sollte, möchte er sofort mit der Familienplanung loslegen.

Andreas Janzen, 28, geboren in Sibirien, studiert Logistikmanagement in Hamburg

"Studiert Logistikmanagement": Nicht immer klang Andis Leben so brav wie heute. Früher arbeitete er als Stripper und Club-Animateur. Eine Beziehung hatte der Stürmer vom SC Bielefeld bisher noch nicht.

Brian Dwyer, 27, Lackierer aus Sauerlach

Warum hat ein Mann aus der bayerischen Provinz einen so englisch klingenden Namen? Brian ist in North Carolina geboren und verbrachte dort seine ersten beiden Lebensjahre. Er ist handwerklich begabt und spielt Fußball. Mit Dating-Apps kann er nichts anfangen, stattdessen versucht er es bei RTL.

Daniel Lott, 27, Vertriebsingenieur aus Bad Saulgau

Daniel Lott ist fast schon prominent, zumindest in seiner Heimat. Der 27-Jährige ist "Mr. Schwaben". Er hat gerade sein Studium abgeschlossen, für das er viel rumgekommen ist: Spanien, Malaysia und Australien.

Dave Rupp, 33, Barkeeper aus Völklingen

Ähnlich prominent ist Dave Rupp: Er wurde 2018 Vize-"Mr. Saarland". In seinem Job lernt er einige Frauen kennen – er ist Besitzer einer Bar -, aber in den letzten zwei Jahren wollte es mit einer Beziehung nicht funktionieren.

Dennis Zrener, 25, Tourismuskaufmann aus Iffezheim

Dennis verdient neben seinem Job als Tourismuskaufmann Geld als Model. Auf Instagram folgen ihm 20.000 Menschen. "Die Nächste soll die Richtige sein", sagt der 25-Jährige.

Filip Pavlovic, 24, Fitnesstrainer aus Hamburg

"Als Fitnesscoach ist das Vertrauen der Frauen gering, die Vorurteile sind groß", sagt Filip und will die Bachelorette vom Gegenteil überzeugen. Was für ihn wichtig ist? Er achte vor allem auf den Charakter der Frau, sagt der 24-Jährige.

15 Bilder Die Kandidaten von "Bachelorette" 2018 Bild: MG RTL D

Jan Elsigk, 24, Bank-Mitarbeiter aus Saarbrücken

Jan ist ein bodenständiger Typ und dasselbe erhofft er sich von seiner Traumfrau: "Ich wünsche mir das normale". Mit den blonden Haaren und dem Drei-Tage-Bart wird er oft mit dem ersten Bachelor Paul Janke verwechselt.

Jorgo Alatsas, 30, Master in International Management

Jorgos großer Traum ist es, ein Mode-Unternehmen aufzubauen. Und auch sonst versteht er sich als künsterlischen Typ: Er tanzt gerne und schreibt eigene Lieder. "Das Leben ist eine Schule. Ich bin wie ein Schwamm und sauge auf, was ich lernen kann", sagt er über sich.

Kevin Pander, 27, Versicherungskaufmann aus Hamburg

Kevin ist berufich ehrgeizig. Neben dem Job studiert er, um beruflich voranzukommen. Für eine Frau in seinem Leben, würde er sich aber Freizeit nehmen. Doch die Zielstrebigkeit erwartet er auch von seiner Traumfrau.

Manuel Dichtl, 38, Arzt

"Ich habe ein Auge für Schönes", sagt Manuel. Weil Orthopädie und Unfallchirugie aber nicht unbedingt die ästhetischsten Arbeitsfelder eines Arztes sind, will er zukünftig auch Botox-Behandlungen anbieten.

Maxim Sachraj, 29 Ingenieur aus Salzwedel

Auch Maxim hat ein Auge für Schönes und gibt zu, dass ihm nicht nur Charakter, sondern auch Aussehen wichtig ist. Seine Traumfrau solle einen "wohlgeformten Popo, hübsche Augen, schöne Lippen und ein tolles Lächeln" haben.

Sascha Schmitz, 39, Werbefachmann aus Tönisvorst

Er ist der älteste Kandidat. Von sich selbst behauptet Sascha Schmitz, er wisse genau, was Frauen wollen. Ihm selbst ist Luxus wichtig, deshalb fährt der 39-Jährige gerne in einem teuren Auto durch die Gegend.

Sören Altmann, 33, Hotelfachmann aus Hamburg

Sein Job als Hotelfachmann reichte Sören nicht. Deshalb legt er nebenbei als DJ auf Partys auf. Über seine Traumfrau sagt, das Äußere solle passen, aber er wolle mit ihr auch Pferde stehlen können.

Stefan Gritzka, 35, Steuerrechtler

Auch wenn er in einer Kanzlei arbeitet, Stefan hält wenig von Anzügen. Er kommt lieber in zerissenen Jeans und Longboard zur Arbeit. In seiner Freizeit schraubt er gerne an Fahrrädern. Seine Traumfrau beschreibt er als blond, lustig und einen Ticken älter als er selbst. (AZ)

Themen Folgen