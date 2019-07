vor 8 Min.

Bachelorette 2019: Kandidaten stehen fest

"Die Bachelorette" 2019: Die Kandidaten sind bekannt. Wir geben eine Übersicht über die Männer, die als Teilnehmer der Show Gerda Lewis umwerben werden.

Die "Bachelorette" 2019 wird ab dem 17. Juli von 20 Männern umgarnt. Nun hat RTL bekanntgeben, welche Teilnehmer in der Show dabei sind und das Herz von Gerda Lewis erobern wollen.

Die Sendung setzt dabei auch in diesem Jahr auf das bewährte Konzept. In der ersten Folge lernt die "Bachelorette" die Männer erst einmal kennen. Doch bei 20 Teilnehmern bleibt es nicht lange: In jeder Folge verteilt Gerda Lewis Rosen an die Männer, die bleiben sollen. Alle anderen müssen ihre Koffer packen.

Um die Männer näher kennenzulernen, wird es auch das eine oder andere Einzeldate geben. Bei den anderen Kandidaten sorgt das oft für Eifersucht. In der letzten Folge muss Gerda Lewis dann die Entscheidung treffen: Welcher der Männer bekommt die letzte Rose?

Aber bis dahin vergeht noch so einige Sendezeit. Hier erst einmal alle Kandidaten in der Übersicht:

"Bachelorette" 2019: Kandidaten in der Übersicht

Oggy Batar

Oggy Batar Bild: TVNOW

Fabiano Carrozzo

Fabiano Carrozzo Bild: TVNOW

Daniel Chryta

Daniel Chryta Bild: TVNOW

Jan Classen

Jan Classen Bild: TVNOW

Yannic Dammaschk

Yannic Dammaschk Bild: TVNOW

Luca Gottzmann

Luca Gottzmann Bild: TVNOW

Fabio Halbreiter

Fabio Halbreiter Bild: TVNOW

Florian Hausdorfer

Florian Hausdorfer Bild: TV NOW

Christian Hesse

Christian Hesse Bild: TVNOW

Harald Kremer

Harald Kremer Bild: TVNOW

Matin Looden

Matin Looden Bild: TVNOW

Sebastian Mansla

Sebastian Mansla Bild: TVNOW

Andreas Ongemach

Andreas Ongemach Bild: TVNOW

Keno Rüst

Keno Rüst Bild: TVNOW

Marco Schmidt

Marco Schmidt Bild: TVNOW

Mudi Sleiman

Mudi Sleiman Bild: TVNOW

Tim Stammberger

Tim Stammberger Bild: TVNOW

David Taylor

David Taylor Bild: TVNOW

Jonas Vonier

Jonas Vonier Bild: TVNOW

Serkan Yavuz

Serkan Yavuz Bild: TVNOW

(sge)

