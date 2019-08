vor 8 Min.

"Bachelorette" 2019, News: Sex-Talk beim Gruppendate

Folge 4 von "Die Bachelorette" 2019: Beim Gruppendate am Strand dreht sich das Gespräch um Sex. Alle News rund um Kandidaten, Gerda Lewis und die Folgen gibt es hier.

Bei "Die Bachelorette" 2019 steht heute in Folge 4 ein besonders spektakuläres Date an: Für einen Kandidaten geht es hoch hinaus. Außerdem fühlt Gerda Lewis ihren Verehrern beim Gruppendate besonders genau auf den Zahn: Es wird schlüpfrig.

Wie schlägt sich die neue Bachelorette? Wie hart wird der Konkurrenzkampf zwischen den Kandidaten? Und was passiert in den einzelnen Folgen? News rund um die Sendung lesen Sie immer aktuell in unserem Blog.

"Bachelorette 2019": News zu Kandidaten, Gerda Lewis, Sendeterminen

7. August: Sex-Gespräche und Adrenalinkick

In der vierten Folge von "Die Bachelorette" 2019 wird es intim. Bei einem Gruppendate mit Keno, Tim, David, Luca, Alex und Serkan tauschen sich Gerda und die Kandidaten über ihr Sexleben aus. Nach den Geständnissen sieht die Bachelorette Kandidat David mit ganz anderen Augen. Das Einzeldate mit Florian wird zum absoluten Adrenalinkick. Hier lesen Sie einen Ausblick auf die vierte Folge: "Die Bachelorette" 2019: Sex-Geschichten beim Gruppendate.

31. Juli: Neuer Kandidat und Eklat in der Nacht der Rosen

In Folge 3 von "Die Bachelorette" stehen weitere Gruppendates in Form eines Yachtausflugs und eines außergewöhnlichen Fotoshootings an. Hierbei scheinen sich bereits die ersten Favoriten von Gerda herauszubilden. Außerdem wird die Bachelorette von einem neuen Kandidaten bei einem buchstäblichen Blind Date überrascht. In der Nacht der Rosen wird Gerda Lewis jedoch ernst: Ein Kandidat habe ihr wohl etwas verschwiegen. Um wen und was es sich dabei handelt, können Sie in unserem Nachbericht lesen: "Die Bachelorette" 2019, Folge 3: Hier kommt Alex!

24. Juli: Dates, Dates, Dates

Mit der zweiten Folge von "Die Bachelorette" 2019 stehen die ersten Einzeln- sowie Gruppendates an. Dafür geht es mit Lewis unter anderem auf eine Kirmes. Dabei gefällt ihr ein Kandidat so gut, dass er direkt eine Rose bekommt. Außerdem gesteht Kandidaten Yannic seinen Kontrahenten, dass er zurzeit mehrere Beziehungen führe. Was Lewis wohl davon hält? Hier können Sie unsere Vorschau zur zweiten Folge lesen: "Die Bachelorette" 2019, Folge 2: Yannic hat bereits mehrere Beziehungen

17. Juli: Start der neuen Staffel "Die Bachelorette"

Heute Abend startet die neue Staffel "Die Bachelorette" auf RTL. Gerda Lewis darf dann aus 21 Single-Männern auswählen und Rosen verteilen. In Folge 1 findet das klassische Kennenlernen der Kandidaten und der schönen Bachelorette in Griechenland statt. Sie schickte direkt drei Kandidaten wieder nach Hause. Ein Kandidat erhielt eine Abfuhr aufgrund Gerdas "Girlscode" - denn der Mann hatte bereits ein Techtelmechtel mit der besten Freundin der Bachelorette. Um wen es sich dabei handelt, lesen in unserem Nachbericht: "Die Bachelorette" 2019, Folge 1: Dieser Kandidat ist für Gerda Tabu

15. Juli: Alex Hindersmann ist wieder mit dabei!

Bei "Die Bachelorette" 2018 konnte Alex Hindersmann das Herz von Nadine Klein erobern. Doch nur wenige Monate nach dem Finale zerbrach die Beziehung der beiden. Schon seit Wochen wurde spekuliert, dass Alex in diesem Jahr es noch einmal als Kandidat bei Gerda Lewis versuchen möchte. Nun ist es offiziell: Der erste Trailer zur neuen Staffel zeigt Alex und Gerda bei einem Gespräch.

Allerdings ist Alex noch nicht in der ersten Nacht der Rosen mit dabei, sondern stößt erst später als Nachzügler dazu. Mal sehen, ob er es tatsächlich wieder schafft, das Herz der neuen Bachelorette zu erobern...

15. Juli: Andere Rosenübergabe in der neuen Staffel

"Ich bin schon sehr, sehr gespannt, was die dazu sagen werden", verrät die neue Bachelorette Gerda Lewis im Interview. Worauf sie gespannt ist? Nun, es gibt wohl eine neue Location für die Rosenverteilung: Normalerweise gab es die Rosen immer bei der Bachelorette in der Villa. Für die party-freudigen Männer ein echter Luxus. Jetzt soll es aber einen Location-Wechsel geben: "Dieses Jahr wird alles anders sein", meint Gerda Lewis dazu im Interview. Die kleine Änderung zu der Rosenvergabe wird den 20 Kandidaten wohl vorenthalten. Ab Mittwoch, 17. Juli, wird sich dann in Folge 1 wohl klären, wo genau die Kandidaten ihre Rosen bekommen. Noch spannender dürfte ja sein, wer der 20 Kandidaten keine bekommen wird - dazu hat sich die umschwärmte Bachelorette allerdings noch nicht geäußert....

10. Juli: Das RTL Interview

"Die Bachelorette" wird ja bekanntlich bei RTL ausgestrahlt. Eine Woche vorm Start der neuen Staffel hat der Sender Interviews mit der Bachelorette und einigen Kandidaten veröffentlicht. So wurde Gerda Lewis unter anderem gefragt, wie ihr Traummann aussehe. Wichtig sei ihr Selbstbewusstsein und eine sportlicher Lifestyle. Ein Vollbart sollte ihr Traummann eher nicht haben. Die Dichte an Bärten unter den 20 Bewerbern ist zwar relativ hoch, doch Gesichter lassen sich bekanntlich rasieren. Lewis gibt im Interview außerdem zu, dass sie sehr hohe Ansprüche an einen Partner habe. Ihr Traum: Zwillinge auf die Welt zu bringen. Sie beschreibt sich selbst als spontan, temperamentvoll und verrückt. "Mein Partner muss ein dickes Fell haben. Ich bin nicht immer einfach", sagt die Ex-GNTM Teilnehmerin im Gespräch mit RTL. Wie schwierig oder einfach sich das Kennenlernen mit den Kandidaten gestaltet, ist nächste Woche bei "Die Bachelorette" 2019 zu sehen.

05. Juli: Die Kandidaten stehen fest

Gut zwei Wochen vor Beginn der neuen Staffel gab RTL nun die 20 Kandidaten bekannt. Mehr zu den Teilnehmern, die Gerda Lewis´Herz erobern möchten, lesen Sie hier: Bachelorette 2019: Kandidaten stehen fest

26. Juni: Vorjahressieger Alexander Hindersmann muss ins Krankenhaus

Der 2018er-Gewinner von "Bachelorette", Alexander Hindersmann, hat sich beim Kite-Surfen verletzt und landete im Krankenhaus.

25. Juni: Wer ist Gerda Lewis?

Bei "Die Bachelorette 2019" kämpfen die Kandidaten um die Gunst von Gerda Lewis. Die 26-Jährige hatte im vergangenen Jahr als Kandidatin an "Germany's Next Topmodel" teilgenommen und wurde 17.

Die Kölnerin ist gelernte Kosmetikerin - machte sich aber als Fitnessmodel und Influencerin einen Namen. Seit über einem Jahr ist sie Single - doch das soll sich als "Bachelorette" ändern.

Bevor es überhaupt losgeht, regen einige Medien sich über einen Oben-Ohne-Auftritt der neuen Bachelorette Gerda Lewis bei GNTM im vergangenen Jahr auf, aber das gehört wohl zum Geschäft.

Mehr über die neue Bachelorette lesen Sie hier: Gerda Lewis im Porträt.

22. Juni: Sendetermine von "Die Bachelorette"

Die acht Folgen von "Die Bachelorette" 2019 laufen ab dem 17. Juli immer am Mittwochabend ab 20.15 Uhr. Das sind die Sendertermine im Überblick:

Mittwoch, 17. Juli 2019: 20.15 Uhr

Mittwoch, 24. Juli 2019: 20.15 Uhr

Mittwoch, 31. Juli 2019: 20.15 Uhr

Mittwoch, 7. August 2019: 20.15 Uhr

Mittwoch, 14. August 2019: 20.15 Uhr

Mittwoch, 21. August 2019: 20.15 Uhr

Mittwoch, 28. August 2019: 20.15 Uhr

Mittwoch, 4. September 2019: 20.15 Uhr

20. Juni 2019: Start-Termin steht fest

Auch im Sommer 2019 lässt sich eine "Bachelorette" auf RTL von Kandidaten umwerben. Wie der Sender nun mitteilte, startet die neue Staffel am 17. Juli. Die Rolle der Junggesellin übernimmt in diesem Jahr Gerda Lewis.

Insgesamt sind acht Folgen von "Die Bachelorette "2019" geplant. In diesem News-Blog informieren wir darüber, was in den einzelnen Episoden passiert, wie sich die Bachelorette schlägt und was sich die Kandidaten einfallen lassen. (sge)

