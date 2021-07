Bachelorette 2021: Übertragung live im TV und Stream

Die Sendung "Die Bachelorette" läuft aktuell wieder im TV und Stream: Hier bekommen Sie alle Infos zur Übertragung der RTL-Dating-Show. Und wo laufen ganze Folgen als Wiederholung?

Übertragung von "Die Bachelorette" 2021: Auch in Staffel 8 buhlen wieder 20 attraktive Single-Männer im TV um das Herz einer Lady: Maxime Herbord heißt die neue "Bachelorette" 2021, die ihre Rosen an all die Männer verteilen darf, die sie weiterhin kennenlernen möchte. Und das dürfte wie schon in den vergangenen sieben Staffeln gar nicht so leicht sein. Denn so unterschiedlich die Liebesanwärter auch sind, eines haben sie alle gemeinsam: Sie wollen das Herz der Bachelorette im Sturm erobern.

Jede Woche muss sich die Bachelorette in der "Nacht der Rosen" aufs Neue entscheiden, welche Männer sie weiterhin kennenlernen möchte und wer die Show verlassen muss. Die 26-jährige Maxime Herbord weiß schon vorab ganz genau, was ihr bei ihrem potenziellen Partner besonders wichtig ist: "Ein Mann muss offen und ehrlich sein, sollte gut zuhören und auch auf das eingehen, was ihm sein Gegenüber erzählt. Was gar nicht geht, sind konservative Einstellungen."

Wie können Sie Staffel 8 der Kuppel-Show sehen? Und lassen sich die Folgen von "Die Bachelorette" 2021 auch im Nachhinein anschauen? Alle wichtigen Details rund um die Übertragung live im TV und Stream finden Sie hier. Außerdem bekommen Sie alle Infos zur Wiederholung von "Die Bachelorette" 2021.

Übertragung von "Die Bachelorette" 2021 im TV und Live-Stream

Die diesjährige Staffel von "Die Bachelorette" 2021 startete am Mittwoch, 14. Juli 2021. Die weiteren Folgen sind nun in den Folgewochen immer mittwochs zur Primetime um 20.15 Uhr auf RTL zu sehen. Haben Sie keinen Fernseher zur Verfügung? Kein Problem, die Folgen lassen sich auch via Live-Stream über die Streaming-Plattform TVNOW verfolgen.

Insgesamt hat der Sender neun Folgen von "Die Bachelorette" 2021 angekündigt, die jeweils eine Länge von rund 120 Minuten haben sollen. Die Show endet dann, wie in jedem Jahr, mit dem großen Finale, in dem sich die "Bachelorette" zwischen zwei Männern entscheiden und ihre allerletzte Rose verteilen muss.

Ganze Folgen als Wiederholung von "Die Bachelorette" 2021

"Die Bachelorette" kann online im RTL-Live-Stream bei TVNOW.de und in der TVNOW App abgerufen werden. Auf dem Portal lassen sich außerdem alle Folgen in der Wiederholung sehen.

Wollen Sie sich die Zeit bis zum Erscheinen einer neuen Episode mit älteren Folgen aus den vergangenen Jahren vertreiben? Dann haben Sie dazu auf TV NOW die Möglichkeit. Dort stehen für registrierte Nutzer mit einem Premium-Account alle Staffeln von "Der Bachelor" und "Die Bachelorette" zur Verfügung.

Außerdem können Premium-Kunden von TVNOW die neuen Folgen von "Die Bachelorette" 2021 bereits sieben Tage vor TV-Ausstrahlung streamen. TVNOW kostet als Premium-Paket monatlich 4,99 Euro. Neukunden haben zunächst die Möglichkeit, TVNOW Premium 30 Tage lang frei von jeglichen Kosten zu testen. Danach ist das Abonnement jederzeit kündbar. TVNOW FREE ist kostenfrei, das Streamen von Livestreams über das LIVE-ONLY Paket kostet monatlich 2,99 Euro. (AZ)