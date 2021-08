Bachelorette 2021: Start, Sendetermine und Sendezeit

Die neue Staffel von "Die Bachelorette" ging am 14.7.21 an den Start. Hier finden Sie alle Infos wie die Sendetermine und die Sendezeit zur TV-Sendung.

Bei "Die Bachelorette" 2021 bei RTL verbringen wieder mehr als 20 junge Single-Männer ihren Sommer in Griechenland, um dort um die Rosen der neuen Bachelorette zu buhlen. In Staffel 8 dürfen die Kandidaten um das Herz der 26-jährigen Ex-Bachelor-Kandidatin Maxime Herbord kämpfen.

Wie lauten die genauen Sendetermine? Und zu welcher Sendezeit werden die Folgen ausgestrahlt? Hier in unserer Übersicht haben wir alle wichtigen Infos für Sie zusammengefasst. Außerdem präsentieren wir Ihnen weiterführende Infos und Links zu Bachelorette Maxime Herbord, den Kandidaten und der Übertragung im TV und Stream.

Start: Staffel 8 von "Die Bachelorette" 2021 ist aktuell bei RTL zu sehen

Am Mittwoch, 14. Juli 2021, startete die 8. Staffel von "Die Bachelorette" bei RTL. Sendebeginn ist wie gewohnt zur Primetime, also um 20.15 Uhr.

Sendetermine und Sendezeit von "Die Bachelorette" 2021

In diesem Jahr sucht die 26-jährige "Bachelorette" Maxime Herbord in insgesamt neun Folgen nach ihrem Traummann. Wie immer werden die Folgen im Free-TV bei RTL ausgestrahlt. Außerdem werden sie auch in Staffel 8 wieder sieben Tage vorher über den Streamingdienst TVNOW abrufbar sein.

Die Sendetermine und Sendezeiten der achten Staffel von "Die Bachelorette" 2021 finden Sie hier im Überblick:

Bachelorette-Folge Sendetermine RTL Sendetermine TVNOW 1 Mittwoch, 14.07.2021, 20.15 Uhr Mittwoch, 07.07.2021 2 Mittwoch, 21.07.2021, 20.15 Uhr Mittwoch, 14.07.2021 3 Mittwoch, 28.07.2021, 20.15 Uhr Mittwoch, 21.07.2021 4 Mittwoch, 04.08.2021, 20.15 Uhr Mittwoch, 28.07.2021 5 Mittwoch, 11.08.2021, 20.15 Uhr Mittwoch, 04.08.2021 6 Mittwoch, 18.08.2021, 20.15 Uhr Mittwoch, 11.08.2021 7 Mittwoch, 25.08.2021, 20.15 Uhr Mittwoch, 18.08.2021 8 Mittwoch, 01.09.2021, 20.15 Uhr Mittwoch, 25.08.2021 9 Mittwoch, 08.09.2021, 20.15 Uhr Mittwoch, 01.09.2021

Maxime Herbord

Die 26-jährige Maxime Herbord wohnt in Herzogenrath und arbeitet als Kommunikationsdesignerin und Content Creator. Bekanntheit erlangte sie durch ihre Teilnahme an der 8. Staffel "Der Bachelor": 2018 kämpfte sie als Kandidatin um das Herz von Rosenkavalier Daniel Völz. Doch die Dating-Show war für Maxime damals leider nicht von Erfolg gekrönt, sie verließ das Format in der sechsten Woche freiwiliig. Nun wagt sie als Bachelorette erneut den Versuch, ihr Liebesglück zu finden.

Wollen Sie mehr über die Halb-Niederländerin erfahren?Weitere Infos zur Bachelorette finden Sie hier: Maxime Herbord im Porträt.

Kandidaten

22 Männer kämpfen bei "Die Bachelorette" 2021 unter der Sonne Griechenlands um das Herz von Maxime Herbord. Diese Kandidaten sind dabei:

Benedikt (31), Key Account Manager aus Karlsruhe

Dario (33), Key Account Manager und Model aus München

Dominik (30), Projektleiter in der Baubranche aus Donauwörth

Gustav (32), Betriebsleiter in der Gastronomie aus Paderborn

Hendrik (33), Key Account Manager aus Hannover

Jonathan (25), Model aus Berlin

Julian (27), Trader aus Hamburg

Kenan (35), Chemieingenieur aus Wien

Kevin (27), Unternehmer aus Hannover

Lars (24), Industriemechaniker und Fitnesstrainer aus Zainingen

Leon (33), Business Controller aus Hamburg

Lorik (24), Industriekaufmann aus Mannheim

Marcel (35), Entwicklungsingenieur aus Köln

Maurice (26), Student aus Radolfzell

Max (31), Investmentberater aus Stuttgart

Maximilian (25), Vertriebler im Außendienst aus Köln

Niko Cenk (30), Unternehmer aus Berlin

Niko (24), Eiskunstläufer und -trainer aus Oberstdorf

Raphael (23), Fotograf aus Leopoldsdorf in Österreich

Robert (26), Industriemechatroniker aus Berlin

Tony (30), Polizeibeamter aus Rostock

Zico (30), Development Manager aus Köln

Hier stellen wir die Teilnehmer genauer vor: Die Bachelorette: Kandidaten 2021.

Übertragung

Die Übertragung findet wie immer bei RTL statt. Seit dem 14. Juli werden die Folgen wöchentlich immer mittwochs um 20.15 Uhr beim privaten Sender zu sehen sein. Wollen Sie mehr rund um die Übertragung im TV und Stream erfahren?

Hier finden Sie alle weiteren Infos: Bachelorette: Übertragung im TV und Stream.

News

Sie suchen mehr Neuigkeiten zur Sendung? Hier lesen Sie immer aktuelle News zu Die Bachelorette.