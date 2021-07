Das sind die Kandidaten bei "Die Bachelorette" 2021

Bei "Die Bachelorette" 2021 umwerben 20 Kandidaten die Junggesellin Maxime Herbord. Diese Teilnehmer sind dabei.

Im Sommer 2021 - genauer gesagt ab dem 14. Juli 2021 - geht "Die Bachelorette" 2021 mit einer neuen Staffel bei RTL an den Start. Insgesamt 20 Männer sind es in diesem Jahr, die der Bachelorette Maxime Herbord den Kopf verdrehen und ihr Herz erobern wollen. Wie jedes Jahr sind sehr unterschiedliche Männer mit dabei. Für wen wird die Bachelorette sich am Ende entscheiden? Wer kann ihr Herz erobern?

Hier in unserem Artikel stellen wir Ihnen alle Teilnehmer der 8. Staffel von "Die Bachelorette" 2021 vor. Dabei zitieren wir auch, wie sich die Kandidaten im Interview mit RTL selbst beschrieben haben.

"Die Bachelorette" 2021: Kandidaten - alle Teilnehmer

Benedikt (31) aus Karlsruhe

Der Key Account Manager möchte etwas Ernstes: "Ich bin bereit für die richtige Frau an meiner Seite."

Dario (33) aus München

Der Key Account Manager, der auch als Model tätig ist, sagte gegenüber RTL: "Ich gönne jedem sein Glück - aber ich kann auch die Ellenbogen ausfahren."

Dominik (30) aus Donauwörth

Für den Projektleiter in der Baubranche muss die Chemie stimmen: "Der erste Eindruck muss einfach sitzen."

Gustav (32) aus Paderborn

Der Betriebsleiter in der Gastronomie hält sich für fast perfekt: "Ich habe alles, was eine Frau sucht - außer Sixpack."

Hendrik (33) aus Hannover

Der Key Account Manager sagte gegenüber RTL: "Ich bin Spießer - im positiven Sinn."

Jonathan (25) aus Berlin

Für das Model war sein Beziehungs-Leben bisher nicht so erfolgreich: "Bis jetzt hat noch keine Frau zu mir gepasst."

Julian (27) aus Hamburg

Der Trader wünscht sich eine gute Mischung: "Meine Traumfrau sollte das Leben genießen und trotzdem bodenständig sein."

Kenan (35) aus Wien

Der Chemieingenieur baut auf Partnerarbeit: "Teamwork makes the dream work."

Kevin (27) aus Hannover

Warum der Unternehmer der perfekte Partner wäre: "Ich habe viel Liebe zu geben."

Lars (24) aus Zainingen

Der Industriemechaniker und Fitnesstrainer ist von sich überzeugt: "Ich habe keine Konkurrenz."

Leon (33) aus Hamburg

Der Business Controller glaubt an das Gute: "Ich sehe schnell schöne Dinge an Menschen."

Maurice (26) aus Radolfzell

Das Motto des Studenten lautet: "Mach es, bevor es zu spät ist."

Max (31) aus Stuttgart

Der Investmentberater hat einen Plan: "Ich werde meinen Charme spielen lassen."

Maximilian (25) aus Köln

Der Vertriebler im Außendienst steht auf Ehrlichkeit: "Ich mache aus meinen Gefühlen keinen Hehl."

Niko (30) aus Berlin

Der Unternehmer wird gerne mal in eine Schublade gesteckt: "Frauen schätzen mich oft komplett falsch ein."

Niko (24) aus Oberstdorf

Die Taktik des Eiskunstläufers und -trainers lautet Durchhalten: "Dating ist wie Sport - man kann kein Olympiasieger werden, ohne dranzubleiben."

Raphael (23) aus Leopoldsdorf

Der Fotograf ist ein Familienmensch: "Meine Traumfrau muss mit meiner Familie kompatibel sein."

Robert (26) aus Berlin

Der Industriemechatroniker ist ein Romantiker: "Liebe ist das, wofür es sich zu leben lohnt."

Tony (30) aus Rostock

Der Polizeibeamte braucht jemanden, der ihm Kontra gibt: "Eine Frau muss mir Paroli bieten können."

Zico (30) aus Köln

Der Development Manager mag die Jagd: "Ich mag es, wenn ich eine Frau erobern muss."

