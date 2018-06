10:04 Uhr

Backstreet Boys räumen Country-Music-Award ab - für "Everybody" Panorama

"Don't Go Breaking My Heart": Am 17. Mai veröffentlichten die Backstreet Boys ihren neuen Herz-Schmerz-Song. Am mittwoch performte die Bougroup ihren neuen Hit bei den Country Music Awards in Nashville.

Die Backstreet Boys enterten mit ihrem neuen Song "Don't Go Breaking My Heart" die Country Music Awards. Für "Everybody" gab es sogar die begehrte Auszeichnung.

Von Oliver Bosch

"Backstreet's back alright!": Bei den Country Music Awards (CMT) in Nashville, Tennessee, gaben die Backstreet Boys ihren neuen Ohrwurm "Don't Go Breaking My Heart" zum Besten. Für ihren Hit "Everybody", den sie zusammen mit Florida Georgia Line in einer Country-Version eingespielt hatten, gab es sogar die begehrte Auszeichnung in der Kategorie "Performance des Jahres".

Auch ansonsten läuft es für die Backstreet Boys. Ihre aktuelle Single "Don't Go Breaking My Heart" brachte die fünf Jungs von Orlando (Florida) auf Anhieb zurück in die US-Charts.

Darauf mussten die Floridianer seit Oktober 2007 warten! Damals gelang ihnen der Einstieg in die Hitparaden mit "Inconsolable". Die Band wirbelt damit seit über 22 Jahren die US-Charts durcheinander. Mit "We've Got It Goin' On," gelang ihnen im November 1995 erstmals der Einstieg in die amerikanische Hitparade. Jetzt wollen sie auch den Rest der Welt erobern. Über soziale Netzwerke wie Facebook und Twitter verbreitet die Band für Fans die frohe Kunde. Fünf Jahre mussten Anhänger auf neues Liedgut ihrer Idole warten. Am 17. Mai wurden sie erlöst.

Eigentlich wurde das Quintett als Herzensbrecher bekannt, nun haben sie im Song Angst, dass ihr eigenes gebrochen wird. Ihren Herz-Schmerz-Texten bleiben Nick Carter, Kevin Richardson, Brian Littrell, Alexander James McLean und Howie Dorough treu. Schließlich sind sie mit Schmachtnummern wie "I'll Never Break Your Heart", "Straight Through My Heart", "Shape Of My Heart" oder "Quit Playing Games (With My Heart)" bisher bestens gefahren.

Backstreet Boys starten mit der aktuellen Single "Don't Go Breaking My Heart" durch

Bis heute verkauften die Backstreet Boys über 130 Millionen Tonträger. Sie sind damit die erfolgreichste Boygroup der Welt. Ihren Namen haben sie übrigens einem Flohmarkt in Orlando zu verdanken: Dem "backstreet flea market". Seit 25 Jahren sind die ehemaligen Teeniestars bereits im Showgeschäft.

Excuse the dad joke but… we’re back NEW BACKSTREET BOYS SINGLE “DON’T GO BREAKING MY HEART” OUT MAY 17TH pic.twitter.com/yBcIXxVQ2y — backstreetboys (@backstreetboys) 14. Mai 2018

Am 20. April 1993 gründete der zwielichtige Geschäftsmann Lou Pearlman die Band. Genug vom Showbiz haben sie scheinbar noch lange nicht, was die neue Single "Don't Go Breaking My Heart" belegt.

10 Bilder Phänomen Boygroups: Kennen Sie noch diese Bands? Bild: dpa

"Don't Go Breaking My Heart": Backstreet Boys wollen es wieder wissen

Auch vor kräftezehrenden Auftritten scheuen sich die Backstreet Boys nicht. August, Oktober und November stehen sie im Zappos Theater des Planet Hollywood Hotels in Las Vegas auf der Bühne, Anfang Mai stachen die Chartstürmer mit tausenden Fans zum sechsten Mal in See. Von Miami aus schipperten sie gemeinsam mit ihren Anhängern auf einem Kreuzfahrtschiff durch die Karibik. Mit an Bord: ausgelassene Stimmung, Motto-Partys und alle Hits der Backstreet Boys. Bei der nächsten Kreuzfahrt dürfte "Don't Go Breaking My Heart" sicherlich mit zum Repertoire zählen.

