vor 18 Min.

"Bad Boys for Life": Start, Schauspieler im Cast, Trailer, Länge, FSK

Will Smith übernimmt eine der Hauptrollen in "Bad Boys for Life". Infos zu Start, Handlung, Besetzung, FSK und Trailer: hier.

Bald kommt der Film "Bad Boys for Life" in die Kinos. Hier gibt es alle Infos rund um Start, Besetzung, Trailer, Länge, FSK und Kritiken in unserer Übersicht.

Fans haben Grund zur Vorfreude: Schon bald erscheint die US-amerikanische Action-Komödie "Bad Boys for Life" auch in Deutschland. Bei dem Film handelt es sich um den bereits dritten Teil der "Bad Boys"-Reihe mit Will Smith und Martin Lawrence in den Rollen der Detectives Mike Lowry und Marcus Burnett.

Alle Informationen rund um Start, Handlung, Trailer, Besetzung, FSK, Länge und Reviews finden Sie hier bei uns in der Übersicht.

"Bad Boys for Life": Wann ist der Start in den deutschen Kinos?

Der Film "Bad Boys for Life" erscheint in Kürze in den deutschen Kinos. Start ist am Donnerstag, dem 16. Januar 2020.

Handlung: Darum geht es in "Bad Boys for Life"

Marcus Burnett (Martin Lawrence) ist endlich Polizeiinspektor geworden, aber die Midlife-Crisis seines einstigen Partners Mike Lowrey (Will Smith) trübt die Freude darüber. Zwischen dem ehemaligen Traum-Duo herrscht eisige Stimmung, jeder geht seinen eigenen Weg. Als jedoch ein albanischer Söldner auftaucht und Jagd auf die beiden macht, müssen die Ex-Partner wieder gemeinsam an einem Strang ziehen.

Kinofilm "Bad Boys for Life": Besetzung, Cast und Schauspieler

Auch im dritten Teil der Filmreihe sind wieder einige Superstars der Schauspielszene vertreten. Hier geben wir Ihnen einen Überblick, welche Schauspieler Teil des Casts sind:

Martin Lawrence als Marcus Burnett

als Will Smith als Mike Lowrey

als Joe Pantoliano als Captain C. Howard

als Captain Vanessa Hudgens als Maya “Lethal Gun” Dunsmore

als Maya “Lethal Gun” Dunsmore Charles Melton als Harry Doyle

als Theresa Randle als Theresa Burnett

als Theresa Burnett Jacob Scipio als Armando Armas

DJ Khaled als Manny der Metzger

Massi Furlan als Lee Taglin

Das sind Länge und FSK von "Bad Boys for Life"

Die Spielzeit von "Bad Boys for Life" beträgt insgesamt 127 Minuten. Freigegeben ist die Action-Komödie ab 18 Jahren.

"Bad Boys for Life": Trailer, Kritiken und Reviews

Da der Film noch nicht erschienen ist, gibt es bislang keine Kritiken und Reviews. Sobald es welche gibt, informieren wir Sie hier.

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen