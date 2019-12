14:56 Uhr

Bald im Dschungelcamp 2020? Das ist Anastasiya Avilova

Im Januar 2020 startet eine neue Staffel vom RTL-Dschungelcamp im TV. Eine der angeblichen IBES-Kandidatinnen ist Anastasiya Avilova. Hier ein Porträt der 31-Jährigen.

In wenigen Wochen präsentiert RTL eine neue Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!". Welche Promis sich diesmal in den Dschungel wagen, hat der Sender noch nicht bekannt gegeben. Nach Informationen der Bild soll es sich bei einer der Kandidatinnen aber offenbar um das Model und Reality-Sternchen Anastasiya Avilova handeln. Wir haben die 31-Jährige mal etwas genauer unter die Lupe genommen und stellen Sie Ihnen hier im Porträt vor.

Kandidaten-Gerüchte fürs Dschungelcamp: Anastasiya Avilova war schon im Playboy

Geboren wurde Anastasiya Avilova am 10. September 1988 in Horliwka ( Ukraine). Dort studierte sie von 2004 bis 2009 Sprachwissenschaften und Pädagogik am Horliwka Institut für Fremdsprachen. Nachdem sie ihr Studium erfolgreich abgeschlossen hatte, zog sie nach Deutschland und arbeitete dort zunächst als Au-pair-Mädchen. Später starte sie schließlich als Model durch, zierte diverse Zeitschriftencover wie das des "Playboy" und wurde im Jahr 2012 unter anderem zur "Miss Venus" gewählt.

Zieht Anastasiya Avilova im Januar ins RTL-Dschungelcamp 2020?

In Deutschland wurde die 31-Jährige besonders durch ihre Teilnahme an diversen TV-Formaten bekannt. So spielte sie unter anderem in den Sendungen "Catch the Millionaire" (ProSieben), "Frauentausch" (RTL2) und "mieten, kaufen, wohnen" (VOX) mit. Zuletzt stand sie im Rahmen der Dating-Show "Temptation Island – Versuchung im Paradies" (RTL) vor der Kamera, in der sie sich als bisexuell outete.

Gerüchten zufolge soll das Model und Reality-Sternchen ab dem 10. Januar 2020 in der RTL-Show "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" zu sehen sein. Eine offizielle Bestätigung ihrer Teilnahme gab es aber bislang weder von Anastasiya Avilova, noch vom Sender selbst. Sobald diese erfolgt ist, informieren wir Sie hier darüber.

