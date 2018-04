vor 56 Min.

Barbara Bush: Ehefrau von George Bush Senior gesundheitlich angeschlagen Panorama

Sie ist die älteste First Lady der USA: Barbara Bush. Der Gesundheitszustand der 92-Jährigen ist schlecht. Weitere Behandlungen wolle sie aber nicht, so der Sprecher der Familie.

Barbara Bushs Gesundheit ist in schlechtem Zustand. Die ehemalige First Lady hält sich bei ihrer Familie und ihrem Ehemann George H. W. Bush in Houston auf.

Der früheren First Lady der Vereinigten Staaten Barbara Bush geht es gesundheitlich schlecht. Sie ist die Frau des früheren Präsidenten George H. W Bush, Mutter von George W. Bush und mit ihren 92 Jahren älteste First Lady der USA. Der Sender CNN berichtete, Barbara Bush leide an einer chronisch obstruktiven Lungenerkrankung und kongestiver Herzinsuffizienz und sei im vergangenen Jahr mehrfach im Krankenhaus behandelt worden. Derzeit befinde sie sich aber wieder im Haus der Familie in Houston.

Barbara Bush: 73 Jahre war sie mit George H. W. verheiratet

In einer Stellungnahme des Sprechers der Familie heißt es, dass Barbara Bush keine weiteren medizinischen Behandlungen vornehmen lassen möchte. Stattdessen wolle sie in betreuender Pflege leben. Der Sprecher sagte weiter, sie sei umgeben von einer Familie, die sie bewundere und trotz ihres verschlechternden Zustandes, sei sie standhaft.

Seit 73 Jahren ist Barbara Bush mit ihrem Ehemann verheiratet. Sie lernte George H. W. im Alter von 16 Jahren kennen und erlebte mit ihm eine steile Karriere: Im Jahr 1981 wurde Bush der Vizepräsident von Ronald Reagan, 1989 stieg er selbst zum mächtigsten Mann der Welt auf.

Das ist George H.W. Bush 1 / 12 Zurück Vorwärts George Herbert Walker Bush war der 41. Präsident der USA.

Geboren wurde George H. W. Bush am 12. Juni 1924 in Milton, Massachusetts.

Er studierte in Yale Wirtschaftswissenschaften.

Im Zweiten Weltkrieg diente Bush als Navy-Pilot.

Als Gründer der Firma Zapata Oil war Bush ein erfolgreicher Geschäftsmann.

Bevor er Präsident wurde, war er unter Ronald Reagan der 43. Vizepräsident der USA.

Am 20. Januar 1989 wurde der Republikaner als 41. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt.

Bush Amtszeit war innenpolitisch vom Streit um das amerikanische Staatsdefizit bestimmt.

In George Bushs Amtszeit fiel auch die Maueröffnung und Überfall Iraks auf Kuwait.

1989 befahl Bush sr. die Militäroperation "operation just cause" gegen Panama und ließ dessen Staatschef Manuel Noriega verhaften.

Die Wiederwahl schaffte George Herbert Walker Bush trotz seiner außenpolitischen Erfolge nicht. 1992 wurde er von Bill Clinton abgelöst.

George Bush sr. und seine Frau Barbara haben sechs Kinder. Ihr Sohn George W. Bush wurde nach Bill Clinton 43. US-Präsident.

Barbara Bush unterstützte die Karriere ihrer Söhne Jeb und George W. Bush

Auch an der Karriere ihrer Söhne hatte Barbara Bush ihren Anteil. Ihr Sohn George W. Bush sagte, seine Mutter sei der Grund dafür, dass er so viele Frauen in seinem Führungstab habe. "Warum ich die Ratschläge von Frauen schätze, die einen starken Willen haben und ihre Meinung vertreten, ist meine Mom", sagte er. George W. Bush war von 2001 bis 2009 der 43. Präsident der Vereinigten Staaten. Sein Bruder Jeb bewarb sich 2016 für die Kandidatur der Republikaner. Zunächst meinte Mutter Barbara, es seien genug Bushs im weißen Haus gewesen. Später änderte sie diese Meinung aber und unterstützte ihren Sohn mit öffentlichen Auftritten. Vor allem gegen Trump positionierte sie sich deutlich.

11 Bilder Von Jackie Kennedy bis Melania Trump: First Ladys der USA Bild: Saul Loeb, afp

Barbara Bush: Die First Lady hat ein Kinderbuch geschrieben

Die ehemalige First Lady engagierte sich für soziale Projekte, unterstützte den Kampf gegen Krebs und Aids. In einem Krankenhaus für Krebspatienten wusch sie Kranke und kümmerte sich um die Sterbenden. Als First Lady machte sie sich dafür stark, Erwachsenen Lesen und Schreiben beizubringen. 1948 schrieb sie ein Kinderbuch über ihre Familie aus der Sicht ihres Hundes. (AZ)

Themen Folgen