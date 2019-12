vor 22 Min.

Barbaratag 2019: Datum, Geschichte, Bedeutung

In wenigen Tagen feiern die Katholiken weltweit den Barbaratag 2019. Hier präsentieren wir Ihnen alle Infos rund um Datum, Geschichte und Bedeutung des Feiertags auf einen Blick.

Immer zu Anfang Dezember feiern die katholischen Christen den Barbaratag, also auch 2019. Das Fest der Katholiken wird mitunter auch einfach "Sankt Barbara" genannt - es ist ein Gedenktag zu Ehren der heiligen Barbara von Nikomedia. Nach dem offiziellen Heiligenkalender der katholischen Kirche gilt das Datum nicht als Feiertag, aber Gläubige begehen den Tag trotzdem.

Infos zum Datum, der Geschichte und der Bedeutung und Geschichte des katholischen Feiertags finden Sie hier in unserer Übersicht.

Datum: Wann ist der Barbaratags 2019?

Der katholische Festtag findet in diesem Jahr am Mittwoch, 4. Dezember 2019, statt.

Barbaratag 2019: Die Bedeutung des Feiertags

Ein fester Bestandteil des Barbaratags ist das Abschneiden von Zweigen eines Kirsch- oder Apfelbaums. Diese werden dann anschließend in eine Vase gestellt und bis Heiligabend aufbewahrt. Mit dem Aufblühen der Zweige soll dem Brauchtum nach die dunkle Winterzeit etwas aufgehellt werden. Außerdem sollen die blühenden Barbarazweige Glück fürs neue Jahr bringen. Dem Volksmund zufolge basiert der Brauch auf der Legende der Heiligen Barbara von Nikomedia, die wegen ihres christlichen Glaubens verhaftet wurde. Auf dem Weg ins Gefängnis blieb sie an einem Zweig hängen, den sie während ihrer Gefangenschaft in einer Vase aufbewahrte. An dem Tag, an dem sie hingerichtet wurde, blühte der Zweig schließlich auf. Barbara gilt als die Schutzpatronin der Bergleute, Feuerwehrleute, Steinmetze, Zimmerleute, Gefangenen und Sterbenden.

Ist der Barbaratag 2019 eigentlich ein gesetzlicher Feiertag?

Da die Existenz der Heiligen Barbara von Nikomedia nicht bestätigt ist, handelt es sich im katholischen Heiligenkalender nicht um einen offiziell anerkannten Feiertag. Auch gesetzlich ist der 4.12.19 kein arbeits- oder schulfreier Tag. (AZ)

