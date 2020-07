vor 48 Min.

"Battle of the Bands – Boys vs. Girls": Moderatorin Jana Ina Zarrella im Porträt - 30.7.20

"Battle of the Bands – Boys vs. Girls": Jana Ina Zarella moderiert die Show. Hier erfahren Sie alles Wichtige über das Model.

Von Carla Gospodarek

Bei RTL 2 läuft heute ein neues TV-Format an: Ab Donnerstag, 30. Juli 2020, treten bei "Battle of the Bands – Boys vs. Girls" insgesamt zwölf Kandidaten in Bands gegeneinander an. Bei den wöchentlichen Battles gilt es, die Zuschauer vor den Bildschirmen zu überzeugen. Diese haben dann die Möglichkeit, via App für ihren Favoriten abzustimmen. Der Kandidat mit den wenigsten Stimmen muss die Show in jeder Woche verlassen.

Moderiert wird die Sendung von Jana Ina Zarrella. Hier stellen wir Ihnen die Brasilianerin in unserem Porträt vor.

Porträt: Jana Ina Zarrella wurde in Brasilien von einer Modelagentur entdeckt

Janaína Vizeu Berenhauser Borba wurde am 12. Dezember 1974 in Petrópolis ( Brasilien) geboren. In ihrer Kindheit probierte sie sich in verschiedenen Tanzrichtungen aus und nahm Gesangsunterricht, bevor sie im Alter von 14 Jahren als Model entdeckt wurde. Sie erhielt einen Modelvertrag bei der Agentur "Elite" in Rio de Janeiro. In den darauffolgenden Jahren konnte sie mehrere Schönheitswettbewerbe gewinnen, bevor sie im Jahr 1999 nach Deutschland zog, die Heimat ihrer Urgroßeltern. Dort heiratete sie 2005 den Sänger Giovanni Zarrella. Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder, einen Sohn und eine Tochter.

"Battle of the Bands": Jana Ina Zarrella ist Moderatorin der Musik-Show auf RTL 2

In Deutschland war Jana Ina Zarrella schon in diverse TV-Formaten zu sehen. Mit ihrem Mann hatte sie sogar eine eigene Doku-Reihe, in der sie unter anderem während ihrer Schwangerschaft begleitet wurde. Zudem machte sich die Brasilianerin als Moderatorin einen Namen. Zuletzt war sie dabei im RTL 2-Kuppelformat "Love Island" zu sehen. Ab dem 30. Juli wird sie nun auch die Show "Battle of the Bands - Boys vs. Girls" moderieren.

