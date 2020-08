vor 23 Min.

"Battle of the Bands – Boys vs. Girls" auf TVNow: Start, Sendetermine, Sendezeit, Infos

"Battle of the Bands – Boys vs. Girls": Jana Ina Zarella moderiert gemeinsam mit Dennis und Benni Wolter. Hier gibts alle Infos zu Sendetermin, Sendezeit und Übertragung.

"Battle of the Bands – Boys vs. Girls" wurde verkürzt und läuft derzeit nur noch bei TVNow. Hier haben wir alle Infos rund um die Show in unserer Übersicht für Sie zusammengefasst.

Von Carla Gospodarek

Das Musikformat "Battle of the Bands – Boys vs. Girls" läuft nicht mehr bei RTL 2. Der Sender hat im TV nicht so viele Zuschauer erreicht, wie er sich erhofft hatte. Seit dem 13. August 2020 wurde die Ausstrahlung der Show deshalb auf den Streamingdienst TVNow beschränkt. Außerdem wurde die Serie von sechs auf fünf Folgen gekürzt.

Hier erfahren Sie alle wichtigen Infos rund um Sendetermin, Sendezeit, Inhalt und Moderatorin. Außerdem lesen Sie, wie Sie die Show in der Übertragung sehen.

"Battle of the Bands – Boys vs. Girls": Start, Sendetermine und Sendezeit

Die Show startete am Donnerstag, 30. Juli 2020, um 20.15 Uhr bei RTL 2 und lief parallel dazu im Live-Stream. Seit dem 13. August 2020 läuft die Sendung nur noch bei TVNow - das gilt auch für die nunmehr finale Folge 5 vom 20. August 2020. Zuschauer können "Battle of the Bands" dort ab ungefähr 20.15 Uhr als Video-on-Demand kostenlos streamen.

Worum dreht sich die Sendung?

In der Show treten insgesamt zwölf Kandidaten gegeneinander an - aufgeteilt sind sie dabei in Girl- und Boybands. Bei den wöchentlichen Battles müssen die Talente zeigen, was in ihnen steckt. Per App entscheiden die Zuschauer dann, welcher Auftritt ihnen am wenigsten gefallen hat und welcher Kandidat in Folge dessen die Show verlassen muss.

Das sind die Kandidaten

Wer ist die Moderatorin von "Battle of the Bands – Boys vs. Girls"?

Übertragung? Wie lässt sich "Battle of the Bands – Boys vs. Girls" live im TV und Stream sehen?

