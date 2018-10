vor 17 Min.

"Bauer sucht Frau" 2018: Folge 1 startet mit Scheunenfest Panorama

Bei "Bauer sucht Frau" 2018 suchen wieder neue Bauern ihre große Liebe im TV. Am Montag geht es mit Folge 1 los. Alle News zu den Kandidaten und Folgen finden Sie hier.

Hier stellen wir die Kandidaten bei Bauer sucht Frau 2018 vor.

Lesen Sie hier, wie sich die Sendung im TV oder Live-Stream sehen lässt.

Jeden Montag ist auf RTL aktuell ab 20.15 Uhr eine Doppelfolge von Bauer sucht Frau zu sehen. Wie läuft es bei den Landwirten bei der Suche nach der großen Liebe? Was erleben die Kandidatinnen auf den Höfen? Im News-Blog bekommen Sie alle Infos.

Bauer sucht Frau 2018: News zu Folgen und Kandidaten

12. Oktober: Folge 1 startet mit dem Scheunenfest

Frauen konnten sich darum bewerben, die Landwirte bei Bauer sucht Frau kennenzulernen. Beim Scheunenfest in Folge 1 treffen die Bauern die Bewerberinnen. Am Ende müssen sie sich jeweils für eine Frau entscheiden, die dann mit auf den Hof kommt.

Farmer Andreas aus Kanada ist dabei besonders umworben. Fünf Frauen lernt er beim Scheinenfest kennen: Irmgard (60, Altenpflegerin), Michaela (56, Hundefriseurin), Ingeborg (59, Altenpflegerin), Kerstin (57, Sachbearbeiterin) und Angelika (62, Friseurmeisterin).

Eine ausführliche Vorschau auf Folge 1 lesen Sie hier.

8. Oktober: Neue Staffel wird internationaler

Zwölf Landwirte machen bei der aktuellen Staffel von Bauer sucht Frau mit. RTL hat angekündigt, dass die aktuelle Staffel besonders international ist: Bauern aus Kanada, Luxemburg, Österreich und Namibia machen mit.

Mit dabei ist unter anderem Andreas aus Kanada. Dem gebürtigen Schweizer lebt seit über 20 Jahren in Britisch Columbia und bewirtet dort 32 Hektar Land. Nun hofft er, im TV seine Traumfrau zu finden.

30. September: Bauer sucht Frau startet in zwei Wochen

Am 15. Oktober geht es wieder los: RTL zeigt dann in acht Doppelfolgen die neue Staffel von Bauer sucht Frau. Die teilnehmenden Landwirte laden dabei jeweils eine Frau auf ihren Hof ein - in der Hoffnung, die große Liebe zu finden. Die Kandidatinnen müssen dabei herausfinden, ob ihnen das Landleben und die Arbeit auf einem Bauernhof überhaupt liegen.

Als Moderatorin begleitet wieder Inka Bause die Sendung. Was passiert in den Folgen? Wir berichten hier im News-Blog über die Ereignisse auf den Bauernhöfen. (AZ)

Themen Folgen