14.10.2018

"Bauer sucht Frau" 2018: Wie läuft das Scheunenfest? Panorama

"Bauer sucht Frau" 2018: Die Kandidaten warten gespannt auf das Scheunenfest. Moderatorin Inka Bause stellt ihnen in der Auftaktfolge zu Staffel 14 so viele Frauen wie nie zuvor vor.

"Bauer sucht Frau" 2018: Am heutigen Montagabend startet Staffel 14 mit dem Scheunenfest bei RTL. In Folge 1 treffen die Landwirte auf die Kandidatinnen.

"Bauer sucht Frau" 2018 beginnt am 15. Oktober laut RTL direkt mit einem Rekord: 32 Frauen haben die Bauern in der ersten Folge zum Scheunenfest eingeladen. So viele Frauen wie noch nie! Die zwölf Bauern müssen sich nun entscheiden, welche Frau(en) sie auf ihren Hof einladen. Ein Teilnehmer muss sich gleich zwischen fünf Kandidatinnen entscheiden.

Folge 1: Großes Scheunenfest bei "Bauer sucht Frau" 2018

Wir stellen alle zwölf Bauern und ihre 32 auserwählten Frauen vom Scheunenfest vor.

"Bauer sucht Frau" 2018: Gleich fünf Damen buhlen um das Herz des Farmers Andreas aus Kanada

Farmer Andreas (68) aus Kanada hat gleich fünf Frauen zum Scheunenfest eingeladen: Der gebürtige Schweizer muss entscheiden, ob er Irmgard (60, Altenpflegerin), Michaela (56, Hundefriseurin), Ingeborg (59, Altenpflegerin), Kerstin (57, Sachbearbeiterin) oder Angelika (62, Friseurmeisterin) auf seine Ranch mitnimmt.

Hahn im Korb: Um Andreas scharen sich (von links) Kerstin, Michaela, Irmgard, Moderatorin Inka Bause, Angelika und Ingeborg. Bild: Stefan Gregorowius, MG RTL D

"BsF"-Teilnehmer Bernhard bekommt dreifachen Besuch

"Bauer sucht Frau"-Teilnehmer Bernhard (53) lernt beim Scheunenfest Lena (40, Bürokauffrau), Verena (55, Leiterin einer Pflegeeinrichtung) und Annett (43, Angestellte bei einem Automobilzulieferer) kennen. Der Schweinewirt stammt übrigens aus Ahlingen (Landkreis Augsburg).

"Bauer sucht Frau"-Kandidat Bernhard zieht mit (von links nach rechts) Verena, Annett und Lena davon. Bild: Stefan Gregorowius, MG RTL D

Bei "Bauer sucht Frau" 2018 lernt Matthias eine Profi-Tennisspielerin kennen

Jungbauer Matthias (23) ist der Neffe von Bernhard und stammt ebenfalls aus dem Landkreis Augsburg, genauer: Kühlenthal. Der jüngste "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer hat sich aus seinen Bewerbungen Tayisiya (21, Profi-Tennisspielerin) und Laura-Martina (20, Auszubildende) ausgesucht und zum Scheunenfest eingeladen.

Matthias wirkt ganz zufrieden, als ihm Moderatorin Inka Bause "seine" Scheunenfest-Teilnehmerinnen Tayisiya und Laura Martina vorstellt (von links nach rechts). Bild: Stefan Gregorowius, MG RTL D

Für wen entscheidet sich "Bauer sucht Frau"-Kandidat Christian?

Rinderzüchter Christian (56) muss sich zwischen Danielle (51, Hausfrau), Meike (48, Grundschullehrerin) und Isabel (47, Vertriebsassistentin) entscheiden.

Gute Stimmung herrscht bei Christian, Moderatorin Inka Bause und den Scheunenfest-Teilnehmerinnen Danielle, Isabel und Meike (von links nach rechts). Bild: Stefan Gregorowius, MG RTL D

"Bauer sucht Frau" 2018: Claus muss sich zwischen zwei Damen entscheiden

Schweinebauer Claus (47) hat die Wahl zwischen Kathrin (48, Erzieherin) und Heike (48, Rechtsanwaltsgehilfin).

Für "Bauer sucht Frau"-Kandidat Claus sind Heike (links) und Kathrin zum Scheunenfest gekommen. Bild: Stefan Gregorowius, MG RTL D

Scheunenfest bei "Bauer sucht Frau" 2018: Für wen entscheidet sich Schäfer Dirk?

Schäfer Dirk (40) wird sich beim "Bauer sucht Frau"-Scheunenfest zwischen Deborah (36, Kauffrau) und Eleonora-Bianca (37, Bürokauffrau) entscheiden müssen.

Erste Folge "Bauer sucht Frau" 2018: Dirk hat Eleonora-Bianca (links) und Deborah zum Scheunenfest eingeladen. Bild: Stefan Gregorowius, MG RTL D

Drei Frauen wollen "BsF"-Kandidat Guy beim Scheunenfest kennenlernen

Der Luxemburger Guy (45) hat Adriana (43, Bürokauffrau), Ulrike (47, Fahrkarten-Kontrolleurin) und Antonia (56, Angestellte in einem Krankenhaus) zum Scheunenfest eingeladen.

"Bauer sucht Frau"-Kandidat Guy stammt aus Luxemburg. Er muss sich zwischen (von links) Adriana, Antonia und Ulrike entscheiden. Bild: Stefan Gregorowius, MG RTL D

"Bauer sucht Frau" 2018: Wer reist zu Jörn ins weit entfernte Namibia?

Diese "Bauer sucht Frau"-Staffel hat internationales Flair: Farmer Jörn (38) aus Namibia hat Oliwia (28, Übersetzerin), Ilona (29, Konstrukteurin) und Maria (26, Kosmetikerin) fürs Kennenlernen auf dem Scheunenfest ausgewählt.

Scheunenfest bei "Bauer sucht Frau": Jörn wirkt leicht nervös, als Moderatorin Inka Bause ihm Maria, Oliwia und Ilona vorstellt (von links nach rechts). Bild: Stefan Gregorowius, MG RTL D

"Bauer sucht Frau"-Kandidat Leopold trifft Annemarie und Monika

Kuhbauer Leopold (49) aus Österreich muss herausfinden, wer ihm besser gefällt: Annemarie (43, Versicherungskauffrau) oder Monika (46, Kassiererin).

Leopold trifft beim Scheunenfest von "Bauer sucht Frau" 2018 auf Annemarie (2. von rechts) und Monika (rechts). Moderatorin Inka Bause (im roten Dirndl) macht sie miteinander bekannt. Bild: Stefan Gregorowius, MG RTL D

"BsF"-Staffel 14: Findet Marco beim Scheunenfest seine große Liebe?

Bio-Bauer Marco (35) lernt beim Scheunenfest Denise (29, Bäckerin), Laura (23, Buchhalterin) und Sarah (35, Erzieherin) kennen.

Moderatorin Inka Bause (2. von links) stellt Kandidat Marco Laura, Sarah und Denise (von links nach rechts) vor. Bild: Stefan Gregorowius, MG RTL D

Scheunenfest 2018: Niels bekommt Besuch von zwei Frauen

Landwirtschaftsmeister Niels (30) trifft beim Scheunenfest Isabelle (30, Gestaltungstechnische Assistentin) und Vanessa (27, Kundenbetreuerin) .

"Bauer sucht Frau"-Teilnehmer Niels lauscht gebannt, wie Moderatorin Inka Bause ihn mit Isabell und Vanessa bekannt macht (von links nach rechts). Bild: Stefan Gregorowius, MG RTL D

"Bauer sucht Frau"-Kandidat Stephan: Wen wählt er wohl aus?

Bauer Stephan (40) stammt aus Raderstetten im Kreis Aichach-Friedberg. Er hat beim Scheunenfest die Wahl zwischen Steffi (36, Friseurmeisterin) und Caroline (28, Angestellte einer Marketingfirma).

"Bauer sucht Frau"-Kandidat Stephan wirkt ganz zufrieden mit Steffi (links) und Caroline, die für ihn zum Scheunenfest gekommen sind. Bild: Stefan Gregorowius, MG RTL D

Scheunenfest bei "Bauer sucht Frau" 2018: Alle Kandidaten und ihre Frauen im Überblick

In unserer Bildergalerie können Sie sich noch einmal durch alle "Bauer sucht Frau"-Kandidaten und die für sie zum Scheunenfest gereisten Frauen klicken. (sli)

13 Bilder Scheunenfest bei "Bauer sucht Frau" 2018 Bild: Stefan Gregorowius, MG RTL D

