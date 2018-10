"Bauer sucht Frau" 2018 live im TV oder im Stream

07:43 Uhr

Die Kultsendung "Bauer sucht Frau" startet wieder im Oktober 2018 im TV. Ganze Folgen gibt es live bei RTL und als Wiederholung bei RTL NOW im Stream.

"Bauer sucht Frau" geht 2018 in eine neue Runde: Ab Oktober versucht RTL bereits zum 14. Mal, Landwirte mit ihrer großen Liebe zu verkuppeln. Zwölf Bauern müssen sich in der Auftaktfolge beim Scheunenfest entscheiden, welche Kandidatinnen sie auf ihre Höfe einladen. Die neue "Bauer sucht Frau"-Staffel startet laut RTL direkt mit einem Rekord: So viele Anwärterinnen wie in diesem Jahr gab es in keiner der vorherigen Staffeln. 32 Frauen stellt Moderatorin Inka Bause den "Bauer sucht Frau"-Kandidaten vor.

Wann startet Staffel 14 von "Bauer sucht Frau" 2018?

Die 13. Staffel der Kuppelshow "Bauer sucht Frau" im vergangenen Herbst war für RTL ein voller Erfolg. Mit sieben Folgen zu je 120 Minuten Sendezeit hatte der Kölner Sender die Sendezeit 2017 bereits ausgeweitet. Die Quoten - im Schnitt 18,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen - veranlassten RTL nun, die Sendezeit nochmals auszudehnen. Auch die neue 14. Staffel von "Bauer sucht Frau" wird wieder komplett zweistündig am Montagabend gezeigt und umfasst diesmal sogar acht Episoden. Los geht "Bauer sucht Frau" am Montag, 15. Oktober 2018.

"Bauer sucht Frau" 2018 im TV : Alle Sendetermine auf RTL

An folgenden Sendeterminen wird "Bauer sucht Frau" 2018 auf RTL ausgestrahlt:

Montag, 15. Oktober 2018: 20.15 Uhr - 22.15 Uhr

Montag, 22. Oktober 2018: 20.15 Uhr - 22.15 Uhr

Montag, 29. Oktober 2018: 20.15 Uhr - 22.15 Uhr

Montag, 5. November 2018: 20.15 Uhr - 22.15 Uhr

Montag, 12. November 2018: 20.15 Uhr - 22.15 Uhr

Montag, 19. November 2018: 20.15 Uhr - 22.15 Uhr

Montag, 26. November 2018: 20.15 Uhr - 22.15 Uhr

Montag, 3. Dezember 2018: 20.15 Uhr - 22.15 Uhr

"Bauer sucht Frau" 2018 kostenlos im Stream sehen

"Bauer sucht Frau" 2018 gibt es nicht nur im Fernsehen, sondern natürlich auch online. Das RTL-Onlineportal TV Now überträgt alle Folgen von Staffel 14 kostenlos online. Hier finden Sie den Stream.

Übrigens: Nach TV-Ausstrahlung sind die Folgen für weitere 30 Tage kostenlos abrufbar.

Sendung verpasst? Hier gibt es "Bauer sucht Frau" in der Wiederholung

RTL hat die "Bauer sucht Frau"-Folgen im vergangenen Jahr immer sonntagsvormittags im TV wiederholt. Die genauen Termine der Wiederholung von "Bauer sucht Frau" 2018 hat der Sender noch nicht bekannt gegeben. Sobald sie veröffentlicht werden, ergänzen wir sie hier an dieser Stelle.

Online können Sie die "Bauer sucht Frau"-Folgen bis 30 Tage nach Ausstrahlung kostenlos bei TV Now ansehen. Hier geht's zur Seite. (sli)

