"Bauer sucht Frau" 2019, Folge 5: Falsche Entscheidungen und Partnertattoos

In Folge 5 von "Bauer sucht Frau" 2019 auf RTL schockte Bauer Michael seine Conny: Er trauerte Carina hinterher - für Conny ein Schlag ins Gesicht. Der Nachbericht zur Folge vom 11.11.19.

Am 11.11.19 lief auf RTL Folge 5 von " Bauer sucht Frau" 2019. Michael hatte sich zwar schon für Conny und gegen Carina entschieden, doch in der 5. Folge kamen ihm so seine Bedenken, ob er sich für die richtige Frau entschieden hat.

"Bauer sucht Frau" 2019 am 11.11.19 - Vergibt Conny Michael sein Zögern?

Die Fans der RTL-Show erlebten am Montag, wie Michael Conny in seinem fränkischen Dialekt seinen Zwiespalt zu erklären versuchte. "Ich habe ja auch noch a weng an Carina gedacht", so der Landwirt. Die schwarzhaarige Conny nam diese Nachricht natürlich nicht gut auf: "Das ist wie ein Schlag ins Gesicht", so die Herzdame.

Sie vermutete sogar, dass Michael es nicht ernst meint: "Es ist, als würde er mit mir spielen", sagte die Kandidatin, die sich nach dem Duell mit Carina eigentlich als Siegerin wähnte. Doch lange möchte sich die 27-Jährige nicht hinhalten lassen: „Da mache ich nicht lange mit. Ich muss auch ein bisschen auf mich selber aufpassen“ betont Conny.

"Bauer sucht Frau" mit Folge 5 auf RTL: Kuss und Tattoo bei Bianca und Thomas

Anders als bei Michael, schien Thomas mit seiner Bianca die richtige Wahl getroffen zu haben: Im Strandkorb in Ostfriesland kam es zum sehnlich erwarteten Kuss zwischen den beiden Kandidaten. Für Bianca ein unvergesslicher Moment: "Da hat es gekribbelt im Bauch. Das werde ich so schnell nicht vergessen".

Doch damit nicht genug: Bereits nach nur einer Woche entscheiden sich die beiden, sich ein Partnertattoo stechen zu lassen. Das Wort „Moments“ hat sich das Paar gemeinsam ausgesucht, welches zuerst Thomas unter die Haut bekommen soll. „Das steht für die schönen Momente, die wir gehabt haben und die noch kommen werden“, erklärt der 48-Jährige. Bei Bianca ihr soll der Schriftzug anschließend auf dem linken Bein verewigt werden. „Wie verrückt ist das jetzt eigentlich“, strahlt die Kandidatin.

Die nächste Folge von "Bauer sucht Frau" 2019 sehen Zuschauer am Montag um 20.15 Uhr auf RTL. (dfl)

