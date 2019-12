vor 36 Min.

"Bauer sucht Frau" 2019 heute am 2.12.19 mit Folge 8: Sendetermine in der Übersicht

"Bauer sucht Frau" 2019, am 2.12.19 mit Folge 8 - das Finale: Die Sendetermine der RTL-Show im Überblick. Inka Bause moderiert die Show auch in dieser Staffel.

Finale von "Bauer sucht Frau" 2019 - Folge 8 läuft heute am 2.12.19: Die Sendetermine von "Bauer sucht Frau" 2019 - hier lesen Sie, wann die Folgen auf RTL laufen.

" Bauer sucht Frau" 2019: Carina und Michael - dieses Paar prägte Staffel 15 der RTL-Show "Bauer sucht Frau". Und auch im Finale, das heute am 2.12.19 läuft, ist die Liebe der beiden noch nicht in trockenen Tüchern. Moderatorin Inka Bause eröffnet der blonden Carina ein böses Geheimnis. Auch bei den anderen Bauern gibt es noch Klärungsbedarf: So kann einem Bauer Jürgen fast leid tun, wie er da zwischen Kerstin und Maggie sitzt und hofft, nicht in den Zickenkrieg der beiden Damen hineingezogen zu werden. Die Vorschau zur turbulenten Folge 8 lesen Sie hier: "Bauer sucht Frau", heute Folge 8 am 2.12.19: Geht Bauer Michael leer aus?

Wann laufen die Folgen? Hier finden Sie eine Übersicht über die Sendetermine.

"Bauer sucht Frau" 2019 heute am 2.12.19 mit Folge 8 - das Finale: Sendetermine im Überblick

Staffel 15 startete am 14.10.2019 mit dem großen Scheunenfest, wo Bauern eine Auswahl an Frauen kennenlernen können und dann entscheiden dürfen, welche Kandidatinnen sie mit nach Hause nehmen wollen. RTL zeigt "Bauer sucht Frau" immer montags live im TV und im Stream bei TV Now. Premium-Mitglieder können die Folgen bereits drei Tage vor der TV-Ausstrahlung sehen. Eine Mitgliedschaft kostet 4,99 Euro im Monat. Hier die geplanten Sendetermine.

14.10.2019, 20.15 Uhr: Folge 1

21.10.2019, 20.15 Uhr: Folge 2

28.10.2019, 20.15 Uhr: Folge 3

04.11.2019, 20.15 Uhr: Folge 4

11.11.2019, 20.15 Uhr: Folge 5

18.11.2019, 20.15 Uhr: Folge 6

25.11.2019, 20.15 Uhr: Folge 7

02.12.2019, 20.15 Uhr: Folge 8

Die Sendetermine: Wie viele Folgen von "Bauer sucht Frau" 2019 werden auf RTL gesendet?

"Bauer sucht Frau" startete dieses Jahr in die 15. Staffel. In Staffel 13 und 14 gab es jeweils sieben Folgen und zusätzlich die Abschluss-Folge "Das große Wiedersehen", wo die Höfe nochmal besucht wurden und die Bauern vom Stand der Dinge erzählen konnten. In den älteren Staffeln bekamen die Fans mehr von ihren Lieblingsbauern zu sehen: Vor 2017 gab es üblicherweise etwa zehn Folgen.

"Bauer sucht Frau" heute am 2.12.19: Die Show in Zahlen - der Überblick

Nach 14 Staffeln zog RTL eine Bilanz und die kann sich sehen lassen: Wenn die Zahlen stimmen, hat "Bauer sucht Frau" eine hohe Erfolgsquote. Hier der Überblick:

134 Bauern nahmen insgesamt teil.

77 Bauern waren am Ende der Sendung wohl glücklich verliebt.

30 Hochzeiten brachte " Bauer sucht Frau " hervor.

" hervor. 20 Kinder sind aus den Beziehungen entstanden.

Auch die Region profitiert von "Bauer sucht Frau". Mehr dazu lesen Sie hier: Bauer sucht Frau-Kandidatin Steffi Finkenzeller eröffnet Friseursalon. "Bauer sucht Frau" kommt seit dem 14.10.2019 mit Staffel 15 immer montags im TV auf RTL. (AZ)

