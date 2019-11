vor 2 Min.

"Bauer sucht Frau" 2019 heute mit Folge 5: Michael trauert Carina hinterher

In Folge 5 von "Bauer sucht Frau" 2019 auf RTL schockt Bauer Michael seine Conny: Er trauert Carina hinterher - für Conny ein Schlag ins Gesicht. Die Vorschau auf Folge 11.11.19.

Folge 5 von " Bauer sucht Frau" 2019 heute auf RTL: Er hatte seine Wahl eigentlich getroffen: Michael hatte sich gegen Carina und für Conny entschieden. Doch in Folge 5 von "Bauer sucht Frau" kommen ihm heute Zweifel an seiner Entscheidung.

Vorschau: "Bauer sucht Frau" 2019 am 11.11.19 - Verzeiht Conny Michael sein Zögern?

Die Fans der RTL-Show erleben, wie Michael Conny in seinem fränkischen Dialekt seinen Zwiespalt zu erklären versucht. "Ich habe ja auch noch a weng an Carina gedacht", so der Landwirt. Die schwarzhaarige Conny nimmt diese Nachricht natürlich nicht gut auf: "Das ist wie ein Schlag ins Gesicht", so die Herzdame.

Sie vermutet sogar, dass Michael es nicht ernst meint: "Es ist, als würde er mit mir spielen", sagt die Kandidatin, die sich nach dem Duell mit Carina eigentlich als Siegerin wähnte. Michael jedenfalls erbittet "Zeit für mich" - für Conny "ein bisschen komisch".

Folge 5 von "Bauer sucht Frau" in der Vorschau: Diese Hofwochen beginnen heute

Neben den tiefen Gesprächen vor den Heuballen auf Michaels Hof hält die Folge auch viele weitere neue Entwicklungen bereit: Der Kampf um Jürgen entscheidet sich. Bei Rudi, Thomas und Kai starten Hofwochen.

Wie werden sich die Landwirte bei den Besuchen ihrer Kandidatinnen schlagen? Die Auflösung gibt es heute Abend um 20.15 Uhr auf RTL.

"Bauer sucht Frau" heute mit Folge 5 auf RTL: Kuss bei Bianca und Thomas

Besonders Thomas scheint das Treffen mit seiner Bianca erfolgreich zu gestalten: Im Strandkorb in Ostfriesland kommt es zum sehnlich erwarteten Kuss zwischen den Kandidaten. (dfl)

