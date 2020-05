vor 17 Min.

"Bauer sucht Frau" 2020: Die Bauern als Kandidaten

Bald ist es wieder so weit: Inka Bause sucht bei "Bauer sucht Frau" wieder nach der großen Liebe für die Landwirte. Und dieses Mal ist sogar eine Bäuerin dabei. Alle Kandidaten finden Sie hier.

Am Pfingstmontag ist es wieder soweit: Inka Bause stellt die Bauern vor, die in der 16. Staffel von " Bauer sucht Frau" den Partner fürs Leben finden möchten. Bei den Bauern ist dieses Mal auch eine Bäuerin dabei, für die Inka die große Liebe sucht. Hier bekommen Sie alle Infos zu den Landwirten, die als Kandidaten bei "Bauer sucht Frau" mit machen.

Das sind die Kandidaten: Die Bauern und Bäuerinnen

Bio-Bäuerin und Pferdewirtin Denise (31, Landkreis Höxter)

Die 31-Jährige Bio-Bäuerin ist seit einem Jahr Single. Die sportliche und attraktive Pferdewirtin züchtet nicht nur Bordercollies, sondern golft gerne und macht zudem gerade den Flugschein. Denise hat vor allem einen Wunsch an ihren zukünftigen Partner: "Mit meinem Traummann müsste ich mich wie mit einem langjährigen Freund verstehen. Er sollte kein Spießer sein, gerne schlank, durchtrainiert und mit vielen Haaren auf dem Kopf, in denen ich schön rumwuscheln kann."

Bio-Bäuerin und Pferdewirtin Denise Bild: TVNOW

Ackerbauer und Milchviehwirt Simon (26, Landkreis Cloppenburg)

Der 26-jährige Jungbauer, lebt mit seinen Eltern auf dem Hof und liebt das Kegeln mit seinen Freunden. Zwei Jahre ist die letzte Beziehung von Haupterwerbsbauer Simon her. In seiner Freizeit ist er im Schützenverein aktiv und liebt den Karneval. Und wie sollte die Traumfrau des Nordlichts sein? "Nicht eingebildet, einfach locker drauf, nicht kompliziert – einfach normal. Und auf gar keinen Fall eine Zicke!"

Ackerbauer und Milchviehwirt Simon Bild: TVNOW

Pferdewirt und Mutterkuhhalter Uwe (54, Landkreis Kassel)

Vor einem halben Jahr ist die letzte Beziehung des 54-Jährigen in die Brüche gegangen. Der Cowboy lebt gemeinsam mit seiner Mutter und seiner Schwester auf seiner Ranch. Der selbstbewusste Vollblutbauer hat ganz klare Vorstellungen von seiner Traumfrau: "Das Gesamtpaket muss passen: Offen, ehrlich, liebevoll und ein bisschen sportlich sollte sie sein." Die neue Frau an Uwes Seite sollte zudem ziemlich aktiv sein - Denn er hat so einige Hobbies: Singen von Country-Music, Line-Dance, Jagen und Motorradfahren sind seine liebsten Freizeit Beschäftigungen.

Pferdewird und Mutterkuhhalter Uwe Bild: TVNOW

