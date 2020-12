vor 31 Min.

Bauer sucht Frau 2020 - Finale heute in Folge 9: Wie ging es nach der Hofwoche weiter?

"Bauer sucht Frau" läuft heute mit Folge 9, der letzten Folge der Staffel im TV. Alles Wichtige zur finalen Episode erhalten Sie hier.

" Bauer sucht Frau" 2020 ist heute mit der letzten Ausgabe der Sendung zu sehen. Insgesamt machten sich neun Landwirte und eine Landwirtin auf die Suche nach der großen Liebe und hofften dabei auf die Unterstützung von Inka Bause.

Heute, im Finale, blickt die Moderatorin gemeinsam mit den Bauern und ihren Kandidatinnen auf die vergangene Hofwoche zurück und möchte herausfinden, welche Paare sich in der Zwischenzeit näher gekommen sind.

"Bauer sucht Frau" heute: Vorschau auf Folge 9 im TV

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 9 von "Bauer sucht Frau" läuft am Montag, 21.12.20, ab 20.15 Uhr auf RTL.

Inhalt

Inka Bause läd heute zum großen Finale noch einmal die Landwirte und ihre Auserwählten ein, um die Hofwochen gemeinsam Revue passieren zu lassen. Dabei möchte die Moderatorin vor allem eines herausfinden: Bei wem ist der Funke übergesprungen? Welche Kandidaten können sich eine gemeinsame Zukunft vorstellen? Wer ist beim letzten Aufeinandertreffen mit Inka Bause sogar bereits zusammen?

Mit besonderer Spannung erwartet Inka Bause Jungbauer Patrick. Dieser kam seiner Außerwählten Julia bereits während der Hofwoche näher. "Julia und ich haben uns noch einmal getroffen, ich habe sie noch mal in München besucht. Da haben wir dann festgestellt, dass irgendwas fehlt", so der 24-jährige Landwirt. Auch Julia bestätigt das Gefühl: "Wir sind sehr verschieden. Er ist mehr der Laute und ich die Ruhige. Ich gehe einen Schritt zurück und der Patrick voll ran. Das ist einfach so und passt nicht!"

Trotzdem sorgt Patrick im heutigen Finale für eine große Überraschung, mit der wohl niemand mehr gerechnet hätte: Neben ihm sitzt seine ehemalige Hofdame Antonia, die den Hof zuvor aus freien Stücken verlassen hatte. Die beiden scheinen sich nach den Dreharbeiten einander anzunähern: "Antonia und ich sind jetzt in der Kennenlernphase. Offiziell zusammen sind wir jetzt noch nicht", so der Jungbauer. Antonia zeigt sich in Sachen Beziehung optimistisch: "Es klappt zwischen uns ganz gut und ich hoffe, dass es in naher Zukunft mit uns was Festes wird!"

Wie es bei den übrigen Kandidaten und ihren Hofdamen aussieht, wer sich verliebt hat und wer lieber getrennte Wege geht, sehen Zuschauer heute Abend auf RTL.

