"Bauer sucht Frau" 2020, Folge 4 heute: Nicole crasht Gabys erstes Gespräch mit Bauer Thomas

Heute beginnt die Hofwoche bei Thomas U. aus Bayern. Der Landwirt sucht bei "Bauer sucht Frau" 2020 seine große Liebe. Mehr von ihm lesen Sie in unserer Vorschau.

"Bauer sucht Frau" 2020 heute: Das hat sich Bewerberin Gaby wohl anders vorgestellt in Folge 4. Da beginnt gerade ihre Hofwoche und schon funkt Konkurrentin Nicole dazwischen. Mehr zur aktuellen Folge lesen Sie in unserer Vorschau.

Heute kommt bereits Folge 4 von " Bauer sucht Frau" 2020. Bei den ersten Bauern enden die Hofwochen und große Entscheidungen stehen an. Bei anderen Landwirten beginnt dagegen das Kennenlernen erst - und da geht es schon einmal ruppig zu. Was Sie zur aktuellen Folge wissen müssen, lesen Sie in unserer Vorschau.

"Bauer sucht Frau" heute: Vorschau auf Folge 4 - Nicole crasht Gabys Date

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 4 von "Bauer sucht Frau" läuft am Montag, 16.11.2020, ab 20.15 Uhr auf RTL.

Inhalt

Auf den Höfen wird nicht nur gearbeitet und geflirtet: Es stehen große Entscheidungen an. Landwirtin Denise möchte einen ihrer beiden Männer nach Hause schicken und bekommt dafür Unterstützung von Moderatorin Inka.

Bei Patrick am Bodensee schlagen die Wellen hoch: Seine Frauen wollen endlich wissen, wer von ihnen bleiben darf und welche gehen muss. Während bei Thomas K. die Hofwoche endet, beginnt bei Thomas U. das Abenteuer in Unterfranken: Beim Dating trifft er auf Nicole und Gaby.

Und da geht es gleich zur Sache: Bewerberin Gaby wollte Bauer Thomas beim ersten Gespräch eigentlich mit Finger-Malerei näher kommen. Doch dann taucht Mit-Konkurrentin Nicole auf und crasht das Date. "Eigentlich hätte ich gerne ein bisschen Zeit mit dir alleine", sagt die Wienerin. Der verblüffte Landwirt kommt ihrem Wunsch nach. Ist Gaby schon abgehakt? Die ist nämlich baff als Nicole ihren Platz an Thomas' Seite einnimmt. Wie es wohl weitergeht?

