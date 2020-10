02.10.2020

Bauer sucht Frau 2020: Start, Sendetermine, Sendezeit, alle Infos

Peter sucht bei "Bauer sucht Frau" 2020 nach der großen Liebe. Start, Sendetermine und Sendezeit - alle Infos zur Sendung erhalten Sie hier in diesem Artikel.

"Bauer sucht Frau" 2020 geht am 26. Oktober mit Folge 1 bei RTL an den Start. Sendetermine und Sendezeit - alle Infos zur Show erhalten Sie hier in der Übersicht.

" Bauer sucht Frau" 2020 startet noch diesen Monat mit Staffel 16 im Fernsehen. Auch dieses Jahr versuchen wieder Bauern aus ganz Deutschland in der TV-Sendung einen Partner zu finden. Eine Neuheit in diesem Jahr: Auch eine Bäuerin begibt sich auf Partnersuche. Wann ist der Start-Termin von "Bauer sucht Frau" 2020? Welche Sendetermine sind geplant? Lesen Sie hier die Antworten und weitere Infos zu "Bauer sucht Frau" 2020 auf einen Blick.

Der Start von "Bauer sucht Frau" 2020

"Bauer sucht Frau" 2020 startet am Montag, 26. Oktober im Fernsehen bei RTL. Dieses Jahr ist bereits Staffel 16 zu sehen.

"Bauer sucht Frau" 2020: Sendezeit und Sendetermine im Überblick

Staffel 16 von "Bauer sucht Frau" wird laut RTL insgesamt neun Folgen haben. In den vorherigen Staffeln wurden bisher auch etwa acht oder neun Folgen ausgestrahlt - mitsamt der Folge "Das große Wiedersehen", in der die Bauern mit Inka Bause ihre Zeit während und nach der Sendung Revue passieren lassen. Bisher ist nur ein Sendetermin offiziell bestätigt: Montag, der 26. Oktober. Sicher sind allerdings die Sendezeit und der Sendetag, deshalb finden Sie hier eine vorläufige Übersicht - die Termine könnten sich aber noch ändern:

Folge Datum Uhrzeit Sender 1 Montag, 26. Oktober 20.15 Uhr RTL 2 Montag, 02. November 20.15 Uhr RTL 3 Montag, 09. November 20.15 Uhr RTL 4 Montag, 16. November 20.15 Uhr RTL 5 Montag, 23. November 20.15 Uhr RTL 6 Montag, 30. November 20.15 Uhr RTL 7 Montag, 07. Dezember 20.15 Uhr RTL 8 Montag, 14. Dezember 20.15 Uhr RTL 9 Montag, 21. Dezember 20.15 Uhr RTL

Die Übertragung

Die Sendung läuft im Fernsehen bei RTL. Wer "Bauer sucht Frau" 2020 lieber streamen möchte, wird bei TV Now fündig. Alle Infos dazu gibt es hier: Bauer sucht Frau 2020: Übertragung live im TV und Stream.

Die Bauern

Insgesamt zehn Kandidaten begeben sich bei "Bauer sucht Frau" 2020 auf die Suche der großen Liebe. Hier stellen wir Ihnen die Teilnehmer kurz vor: "Bauer sucht Frau" 2020, Kandidaten: Alle Bauern im Überblick.

Die Moderatorin

Inka Bause ist aus dem "Bauer sucht Frau"-Inventar nicht mehr wegzudenken. Hier lesen Sie mehr zu der Moderatorin: "Bauer sucht Frau": Moderatorin Inka Bause im Porträt. (AZ)

