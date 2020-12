vor 29 Min.

Bauer sucht Frau 2020 gestern mit Folge 8: Bei Hobbybauer Leif ging es jetzt richtig los

"Bauer sucht Frau" 2020 ging gestern mit Folge 8 in eine neue Runde. Alle Infos zur aktuellen Ausgabe erhalten Sie hier in unserem Nachbericht.

Von David Reitschuster

Auch im Jahr 2020 suchen wieder einige Landwirte und eine Landwirtin bei "Bauer sucht Frau" die große Liebe und hoffen, sie mit Unterstützung von Moderatorin Inka Bause zu finden. Hier in unserem Nachbericht finden Sie alles Wichtige zu Folge 8, die gestern im TV lief.

"Bauer sucht Frau" gestern: Nachbericht zu Folge 8 im TV

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Inhalt

Große Überraschung bei Rinderzüchter Andy. Dieser hörte in der neusten Folge von " Bauer sucht Frau" auf sein Herz und schickt Maya überraschend frühzeitig nach Hause. Kaum ist Maya abgereist, kann der Rinderzüchter seine Nicole in die Arme schließen und ihr von seiner Entscheidung berichten: „Maya habe ich nach Hause geschickt. Ich habe mich für dich entschieden!“ Nicole war überglücklich: „Ich freue mich riesig, dass ich wieder hier sein kann und dass ich alleine hier sein kann!“ Am Ende der Woche war sowohl für Andy als auch für Nicole klar: Wir sind verliebt!

Bei den restlichen Bauern neigten sich die erlebnisreichen Hofwochen dem Ende zu, nur bei Hobbybauer Leif und seiner Auserwählten ging die gemeinsame Zeit jetzt erst richtig los. In seiner Christina hat Leif scheinbar die perfekte Frau gefunden. Die Landwirtin packt überall geübt mit an und die Familie von Leif ist ebenfalls begeistert von ihr. Auch körperlich kamen sich die beiden näher und tauschten erste Küsse miteinander aus.

Während die einen also noch mittendrin im Abenteuer Hofwoche waren und sich im Alltag näher kennenlernten, ließen die anderen ihre Zeit miteinander bereits Revue passieren und schwelgten in Erinnerungen. So auch Patrick und Julia, der ihr am Ende der gemeinsamen Woche seine Gefühle gestand. „Mir haben die Tage mit Julia super gefallen. Es könnte von mir aus jeden Tag so sein“, so der Bauer. Beide wünschen sich, dass sie sich nach der Hofwoche wiedersehen. „Ich habe meinen Traummann gefunden“, sagte Julia glücklich.

Am Ende steht bei allen wie immer die große Frage im Raum: Wer wird sich wiedersehen und hat die große Liebe gefunden und bei wem hat es leider nicht gefunkt?

