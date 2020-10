08:56 Uhr

"Bauer sucht Frau" 2020: heute: Heute startet mit Folge 1 die neue Staffel

"Bauer sucht Frau" 2020 startet heute Abend auf RTL. In unserer Vorschau erfahren Sie alles zu Folge 1 der Kuppelshow. Dieses Jahr suchen neun Bauern und eine Bäuerin ihr Glück.

Heute Abend startet also die neue Staffel von " Bauer sucht Frau". In Folge 1 lernen die Zuschauer die neuen Bauern kennen - darunter ist auch eine Bäuerin aus dem Landkreis Höxter. Mehr zur neuen Staffel lesen Sie in unserer Vorschau.

"Bauer sucht Frau" heute: Vorschau auf Folge 1 - Andy will eine Frau, die Kontra gibt

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 1 von "Bauer sucht Frau" läuft am Montag, 26.10.2020, ab 20.15 Uhr auf RTL.

Inhalt

Heute ist es so weit: Die neun Bauern und Pferdewirtin Denise lernen ihre Auserwählten kennen. Jedoch nicht wie sonst beim großen Scheunenfest, sondern direkt bei ihnen am Hof. Grund dafür ist Corona. Zwar wurde die Sendung im Sommer gedreht, trotzdem wurde auf Nummer sicher gegangen.

Da wäre zum Beispiel Andy. Der 43-jährige Rinderzüchter aus dem Kreis Steinburg hofft bei "Bauer sucht Frau" 2020 seine große Liebe zu finden und sagt über seine zukünftige Traumfrau: "Sie sollte nicht zu dick sein und mir auch mal Kontra geben."

Und dann wäre da eben noch Pferdewirtin Denise aus dem Landkreis Höxter (Nordrhein-Westfalen): Die Bio-Bäuerin weiß ganz genau, was sie sich vorstellt. "Er sollte kein Spießer sein, gerne schlank, durchtrainiert und mit vielen Haaren auf dem Kopf, in denen ich schön rumwuscheln kann." Ob wohl der Richtige dabei ist für sie?

"Bauer sucht Frau" 2020: Alle Infos zur Übertragung

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

Teilnehmer

Hier erfahren Sie mehr über die Landwirte: Bauer sucht Frau, Kandidaten 2020: Alle Bauern kurz vorgestellt.

Moderatorin

Hier stellen wir Moderatorin Inka Bause im Porträt vor.

Übertragung

So läuft die Übertragung von Bauer sucht Frau im TV und Live-Stream.

Weitere Folgen

Das sind bei Bauer sucht Frau Sendetermine und Sendezeit.

