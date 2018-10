19:51 Uhr

"Bauer sucht Frau", Folge 2: Heute startet die Hofwoche für die Frauen Panorama

"Bauer sucht Frau" 2018: Nach dem großen Scheunenfest werden die ersten Kandidatinnen die Bauern auf ihrem jeweiligen Hof besuchen und näher kennenlernen.

Am 15. Oktober ist "Bauer sucht Frau" in die 14. Staffel gestartet. In der ersten Folge der beliebten Kuppelshow lernten die zwölf Bauern insgesamt 32 Frauen kennen, die sie eingeladen hatten. Hier können Sie nachlesen, wie das Scheunenfest lief und wie die Kandidaten sich entschieden haben.

"Bauer sucht Frau" 2018: Die ersten Damen starten in die Hofwoche

Nachdem jeder Landwirt sich nun für seine Auserwählten entschieden hat, dürfen die Kandidatinnen sie nun für eine Woche auf ihren Höfen besuchen und sich besser kennenlernen. Für Irmgard und Angelika, die sich beim Scheunenfest gegen gleich drei Konkurrentinnen durchgesetzt haben, geht es dabei bis nach Kanada zu Farmer Andreas (68).

Der Schweinewirt Bernhard (53) wird die erste Hofwoche mit der 43-jährigen Annett verbringen und Jungbauer Matthias (23) aus dem Landkreis Augsburg freut sich auf die Woche mit Profi-Tennisspielerin Tayisya (21).

Wie starten die "Bauer sucht Frau"-Kandidaten in die Hofwoche?

Die erste Woche mit ihren Frauen beginnt nicht für alle Kandidaten ohne Hindernisse. Die 36-jährige Debbie wird auf dem Hof von Dirk (40) mit einem leeren Kühlschrank konfrontiert. "Zu 90 Prozent kaufen meine Eltern ein", gibt Dirk zu. Debbie reagiert aber entspannt, auch wenn sie hungrig ins Bett muss.

Profi-Tennisspielerin Tayisiya (zweite von rechts) wird Jungbauer Matthias bei der Hofwoche besuchen.

Bernhard will Annett derweil mit einem geliehenen Cabrio beeindrucken. Die Überraschung gelingt - nur, dass das Auto nicht anspringen will. So wie Debbie nimmt aber auch Annett die Panne mit Humor.

Wie es mit den beiden Paaren und den übrigen Kandidaten in der ersten Hofwoche bei "Bauer sucht Frau" weitergeht, sehen Sie heute Abend, 22. Oktober auf RTL. (AZ)

