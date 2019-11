vor 35 Min.

"Bauer sucht Frau", Folge 7: Michael kämpft heute um Carina - 25.11.2019

"Bauer sucht Frau" 2019 heute am 25.11.19 mit Folge 7: Michael legt sich ins Zeug. Die Vorschau zur RTL-Show.

"Bauer sucht Frau" 2019 geht heute am 25.11.2019 mit Folge 7 weiter. Bauer Michael hat seine Carina wieder, doch kann der Franke sie überzeugen? Die Vorschau.

" Bauer sucht Frau" 2019: Auch heute in Folge 7 am 25.11.2019 wird es nicht langweilig. Nachdem Bauer Michael seine Carina zurück auf dem Hof hat, muss er sich nun ins Zeug legen, um sie von sich zu überzeugen. Ob er die zweite Chance nutzen kann? Wie ist die Lage bei den anderen Bauern? Lesen Sie hier die Antworten in unserer Vorschau.

Vorschau: "Bauer sucht Frau" 2019 heute mit Folge 7 - Michael will Carina überzeugen

Auch in Folge 7 von "Bauer sucht Frau" 2019 dreht sich wieder vieles um die On-Off-Beziehungen des wählerischen Franken: "Ich habe nur an dich gedacht", sagt Michael mit hochrotem Kopf zu Carina. Die zaudert ein wenig, fällt ihrem Bauern dann aber doch in die Arme. Ein gutes Omen? Fans der Show müssen bis heute Abend um 20.15 Uhr warten - dann klärt RTL auf, wie es mit den beiden weitergeht.

Carina legt auf jeden Fall gut vor: Sie sieht nicht mehr sich in der Pflicht, Michael zu überzeugen. "Jetzt bist du in der Position, mich zu überzeugen", so die schlagfertige Blondine. Ob Michael seine Auserwählte überzeugen kann?

"Bauer sucht Frau" 2019 am 25.11.19 bei RTL: Jürgen übernachtet bei Kerstin

Auch bei Bauer Jürgen läuft es gut. Er besucht seine Kerstin zu Hause, um dort eine Nacht zu verbringen. Angesichts der Einrichtung der Wohnung ist der Bauer völlig aus dem Häuschen. "Schön hast du es hier", lobt Jürgen. "Alles schick", so lautet sein Urteil.

Selbst das Bett, auf dem er in der folgenden Nacht schlafen soll, testet Jürgen bereits. "Hier schläfst du heute Nacht, also, wir zwei", stammelt Kerstin vielsagend - die Fans der beiden dürfen sich also auf eine emotionale Folge gefasst machen.

Heute Folge 7 von "Bauer sucht Frau": Die Hofwochen gehen zu Ende

Bei den anderen Bauern enden ebenfalls die Hofwochen: Thomas, Burkhard, Rudi, Kai und Henry stehen vor schwierigen Entscheidungen: Wer möchte sich wiedersehen? Oder gibt es Paare, die genug voneinander haben?

Folge 7 von "Bauer sucht Frau" 2019 sehen Zuschauer am Montag, 25.11.2019, um 20.15 Uhr auf RTL. (AZ)

