vor 49 Min.

"Bauer sucht Frau", Folge 8 am 2.12.19: Michael und Carina sind getrennt

"Bauer sucht Frau" 2019 endete am 2.12.19 mit dem Finale. Bauer Michael wurde in Folge 8 seine Untreue zum Verhängnis. Lesen Sie hier mehr zum Finale.

" Bauer sucht Frau" 2019: Carina und Michael - dieses Paar prägte Staffel 15 der RTL-Show "Bauer sucht Frau". Doch das junge Glück von Carina und Bauer Michael hielt wohl nicht lange an: Nachdem sich der Bauer zuerst nicht entscheiden konnte, soll er seine Carina nun angeblich auch betrogen haben. Moderatorin Inka Bause stellte ihn im Finale zur Rede.

Auch bei den anderen Bauern gab es noch Klärungsbedarf: So konnte einem Bauer Jürgen fast leid tun, wie er zwischen Kerstin und Maggie saß und hoffte, nicht in den Zickenkrieg der beiden Damen hineingezogen zu werden. Hier der Nachbericht zu Folge 8.

"Bauer sucht Frau" 2019 am 2.12.19 mit Folge 8: Hat Michael seine Carina mit Sonja betrogen?

Nach seinen Liebesbeteuerungen gegenüber Carina in Folge 7 hatte die blonde Kandidatin ihm zwischenzeitlich sogar verziehen. "Jetzt musst du mich überzeugen", hatte Carina ihrem Bauern eingebläut. In Folge 8 deutete zunächst alles darauf hin, dass Michael das geschafft hat. "Wir mögen uns, vielleicht sogar etwas mehr", so Carina, die allerdings betonte, man sei nicht in einer Beziehung.

Doch dann kam der große Hammer: "Bauer sucht Frau"-Moderatorin Inka Bause enthüllte, dass Kandidatin Sonja, die Michael beim Scheunenfest zugunsten von Carina nach Hause geschickt hatte, ihr einen Brief geschrieben hatte.

"Bauer sucht Frau" 2019: Michaels Spielchen fliegen im Finale auf

Der Inhalt des Briefes ist brisant: Michael habe sie direkt nach der Hofwoche angerufen und sich mit ihr getroffen - und ihr dabei versichert, nicht mit Carina zusammen zu sein.

Der blonden Kandidatin, die neben Michael sitzt, entglitten die Gesichtszüge. Auch Inka Bause ist sprachlos. Michael selbst bestreitete die Vorwürfe von Sonja. In einem Interview mit RTL nach dem Finale warnte Carina nun vor dem Bauern, denn er habe sie belogen. Die beiden seien kein Paar mehr, wie Carina erzählt.

Folge 8 von "Bauer sucht Frau" 2019 lief am 2.12.19 um 20.15 Uhr bei RTL.

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen